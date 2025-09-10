Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 11:01
Alfredo Arias deberá tomar delicada decisión en Junior para la Liga BetPlay
Junior recibirá a La Equidad en la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla quiere dejar atrás la dura derrota sufrida ante Unión Magdalena en la fecha 10 de la Liga BetPlay para volver al triunfo y defender el primer lugar en la tabla de posiciones.
El conjunto 'rojiblanco' tendrá una nueva oportunidad de celebrar este viernes 12 de septiembre cuando reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a La Equidad en compromiso de la jornada 11.
Alfredo Arias debe tomar decisión en Junior Vs La Equidad
Para el compromiso contra La Equidad, el director técnico Alfredo Arias estudia tomar una importante decisión para conformar el equipo titular de Junior.
Se trata de la elección del guardameta titular, teniendo en cuenta que el uruguayo Mauro Silveira fue expulsado en el encuentro frente a Unión Magdalena.
Sin embargo, Silveira estaría habilitado para jugar, ya que Junior podría acudir a la convocatoria de Joel Canchimbo al microciclo de trabajo de la Selección Colombia sub 20 que se extenderá hasta el sábado 13 de septiembre.
Ante este panorama, Arias analizaría su alinea a Silveira o permite que cumpla la fecha de sanción y utilizaría a Jefferson Martínez.
Junior sufre por su irregular desempeño
A pesar de haber tenido un destacado inicio de temporada en el segundo semestre de 2025, Junior de Barranquilla ha sufrido en las últimas semanas por el irregular rendimiento en Liga y Copa BetPlay.
En la Liga, el conjunto 'rojiblanco' ha sufrido sus dos primeras derrotas, al haber sido superado por Millonarios y Unión Magdalena.
Por otro lado, en la Copa BetPlay, a pesar de clasificar a los cuartos de final, el bajo rendimiento ante Atlético Huila y Atlético F.C. generó múltiples críticas.
