Alfredo Arias deberá tomar delicada decisión en Junior para la Liga BetPlay

Alfredo Arias debe tomar decisión en Junior Vs La Equidad

Para el compromiso contra La Equidad, el director técnico Alfredo Arias estudia tomar una importante decisión para conformar el equipo titular de Junior.

Se trata de la elección del guardameta titular, teniendo en cuenta que el uruguayo Mauro Silveira fue expulsado en el encuentro frente a Unión Magdalena.

Sin embargo, Silveira estaría habilitado para jugar, ya que Junior podría acudir a la convocatoria de Joel Canchimbo al microciclo de trabajo de la Selección Colombia sub 20 que se extenderá hasta el sábado 13 de septiembre.

Ante este panorama, Arias analizaría su alinea a Silveira o permite que cumpla la fecha de sanción y utilizaría a Jefferson Martínez.