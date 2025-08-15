Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 16:45
Alfredo Arias destapó la estrategia en Junior para luchar por el título
Junior lidera la Liga BetPlay con 14 puntos, después de 6 fechas.
Junior de Barranquilla se prepara para recibir este lunes 18 de agosto a Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de lograr su quinta victoria en el certamen para mantenerse en la primera posición. Hasta el momento, los dirigidos por Alfredo Arias registran cuatro celebraciones y dos empates, que le permiten contar con 14 unidades.
Junior no se puede confiar
En rueda de prensa antes del partido contra Atlético Bucaramanga, el director técnico Alfredo Arias explicó que el grupo de jugadores no se puede confiar y además resaltó que hay aspectos por mejorar para llegar a las finales.
"Si nos confiamos en que los números están bien y no tenemos nada que mejorar, ahí estamos mal. Hemos cometido errores graves que tenemos que corregir. El equipo tiene que mejorar para poder llegar a las finales fuertes", explicó el estratega.
Junior tiene que mejorar y buscar los tres puntos
Alfredo Arias aseguró que a su llegada a Barranquilla dejó claro que Junior debe jugar para conseguir los tres puntos en condición de local y de visita.
"Pero lo dije cuando llegue sin el ánimo de ofender a nadie. Lo dije que acá en nuestra casa en Junior nosotros vamos por los tres puntos como sea y fuera de nuestra casa también vamos por los tres puntos", dijo.
Fuente
Antena 2