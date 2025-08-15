Alfredo Arias destapó la estrategia en Junior para luchar por el título

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este lunes 18 de agosto a Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de lograr su quinta victoria en el certamen para mantenerse en la primera posición. Hasta el momento, los dirigidos por Alfredo Arias registran cuatro celebraciones y dos empates, que le permiten contar con 14 unidades.