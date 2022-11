Alfredo Arias elogió el nivel de Santa Fe y criticó a Junior y al árbitro

Independiente Santa Fe cedió puntos en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al empatar en condición de local 0-0 con Junior de Barranquilla en partido de la fecha 3 que se disputo en el estadio El Campín.

Al término del encuentro, Alfredo Arias, director técnico del conjunto 'cardenal', reconoció el esfuerzo de sus dirigidos al asegurar que ha sido de las mejores actuaciones que ha visto.

"Rematamos 22 veces al arco y a puerta fueron muy pocas. Estuvimos erráticos y apurados en esa definición. Sin embargo, fue uno de los mejores partidos que jugamos. Finalizamos apurados y erráticos. Pero rematar 22 veces al arco y crear todas las chances que creamos, hay que hacer bien las otras cosas. De los partidos que más conforme me voy en lo defensivo y medio campo hasta la zona de definición".

Por otro lado, el entrenador cuestionó el trabajo del árbitro Jhon Ospina, quien dejó de sancionar un penal a favor y además expulsó al lateral derecho Caros Moreno.

"Fue penal, la duda era si había fuera de juego, pero fue penal. La expulsión, con la pierna que se marca no es con la que se pisa, la otra lo pisa sin querer, hay mil pisotones así en el fútbol. La pierna que ataca para defender no pisa, si esa hubiera pisado estoy de acuerdo. Eso no lo puedo entrenar".

El estratega describió los aspectos a mejorar de cara al futuro.

"Tenemos que mejorar de tres cuartos para adelante, la tranquilidad de dar un pase más. De llegar acompañando más a nuestro delantero centro, pisar más el área. Hicimos tantas cosas bien. Me da orgullo ver a mis jugadores".

Finalmente, Alfredo Arias cuestionó la pérdida de tiempo de Junior y además reveló la gravedad de la lesión de Harold Rivera.

"El otro equipo no quería jugar. Desde el primer minuto querían quemar tiempo. A Harold Rivera lo tienen que operar, lo perdemos. Hay que operarlo de la clavícula".