Alfredo Arias explicó las dos preocupaciones que tiene en Junior para el remate de Liga

Los dos aspectos que preocupan a Alfredo Arias en Junior

En diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, el director técnico Alfredo Arias dio a conocer las preocupaciones que tiene en Junior, después de los últimos resultados y de analizar el rendimiento colectivo del equipo.

"Como todo ser humano sale al día a día creyendo que le va a ir muy bien, nunca se presupuesta que le va a ir mal, pero tiene que aceptar cuando le va mal. Contra La Equidad mantuvimos la idea de juego y creamos nueve chances de gol, crear chances de gol me deja tranquilo para el futuro. Con Millonarios jugamos muy mal, jugamos muy mal contra Atlético y jugamos muy mal con Unión Magdalena, son los partidos que me preocupan", dijo.

Por otro lado, Arias reconoció las falencias de Junior en el aspecto defensivo.

"Hemos sufrido por que recibimos muchos goles, pero increíblemente hay equipos que están peleando con nosotros que tienen los mismos goles recibidos", explicó.