Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 11:48
Alfredo Arias explicó las dos preocupaciones que tiene en Junior para el remate de Liga
Alfredo Arias analizó cómo quiere que sea el remate de la Liga BetPlay para Junior.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay-2 de 2025. Bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, el conjunto 'rojiblanco' ha sumado buenos resultados para mantenerse en la parte alta de la tabla.
Sin embargo, en las última fechas el club barranquillero ha despertado importantes dudas en su afición, teniendo en cuenta las derrotas ante Atlético Fc por Copa BetPlay y Unión Magdalena en Liga BetPlay y el empate en condición de local con La Equidad.
Entrevista a Alfredo Arias, técnico de Junior
Los dos aspectos que preocupan a Alfredo Arias en Junior
En diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, el director técnico Alfredo Arias dio a conocer las preocupaciones que tiene en Junior, después de los últimos resultados y de analizar el rendimiento colectivo del equipo.
"Como todo ser humano sale al día a día creyendo que le va a ir muy bien, nunca se presupuesta que le va a ir mal, pero tiene que aceptar cuando le va mal. Contra La Equidad mantuvimos la idea de juego y creamos nueve chances de gol, crear chances de gol me deja tranquilo para el futuro. Con Millonarios jugamos muy mal, jugamos muy mal contra Atlético y jugamos muy mal con Unión Magdalena, son los partidos que me preocupan", dijo.
Por otro lado, Arias reconoció las falencias de Junior en el aspecto defensivo.
"Hemos sufrido por que recibimos muchos goles, pero increíblemente hay equipos que están peleando con nosotros que tienen los mismos goles recibidos", explicó.
¿Cómo será el remate de la Liga para Junior?
Finalmente, Alfredo Arias explicó cómo espera que sea el remate de la Liga BetPlay para Junior.
"Será un remate incierto, puede pasar como todos los años que clasifique un equipo octavo y sea campeón. Es incierto por el juego y nadie puede asegurar que va a pasar y eso es lo atractivo del juego. Trataremos de repetir la primera parte del campeonato y mejorar lo que tenemos que mejorar. No recibir tantos goles, mejorar algunos comportamientos o conceptos del equipo, por ejemplo, defender mejor", agregó.
Fuente
Antena 2