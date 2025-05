Alfredo Arias explotó en rueda de prensa: “Querés poner que soy el equivocado”

Había que despedirse de la Liga BetPlay 2025-I con victoria pensando en acabar de la mejor manera un torneo irregular en el que el Deportivo Cali no pudo clasificar a los cuadrangulares. Con Alfredo Arias regresó la confianza y el buen fútbol en las primeras fechas, pero todo se empezó a ir abajo poco a poco con el pasar de las fechas.

Y es que, es curioso, dado que el Cali estuvo peleando casi toda la fase regular en los ocho, pero a partir de las últimas jornadas, no pudo mantener el ritmo inicial y cayó eliminado resignando todas las posibilidades de la clasificación. Ante el Once Caldas no fue la excepción y los dirigidos por Alfredo Arias sufrieron dos golpes con la derrota en pelota quieta y por la expulsión de Jarlan Barrera en una torpeza.

Con este panorama, Alfredo Arias entró a la rueda de prensa, en donde, evidentemente, no se iba a salvar que le preguntaran sobre su futuro. En este aspecto, volvió a aclarar que no es algo que él deba tomar, “no depende de mí como no dependió de mí cuando llego a una institución, me van a buscar. No depende de mí la verdad. Es una decisión que pasa por otro lugar”.

Además, afirmó que, “arrancamos muy bien, no se veía por dónde podíamos tener problemas. Los goles de pelota quieta me duelen muchísimo, siento que en algo fallamos porque son de concentración, de atención. Inmediatamente tuvimos la expulsión. Lo igualamos en el desarrollo de juego, pero era muy difícil con las circunstancias”.

LA FALTA DE RESPETO EN RUEDA DE PRENSA QUE COLMÓ A ALFREDO ARIAS

Durante la rueda de prensa, Alfredo Arias estuvo muy calmado, hasta que no pudo aguantar la ira en un momento preciso cuando la conferencia llegaba a su final. Y es que, cuando contestaba la última pregunta acerca de temas extradeportivos que pudieron afectar el rendimiento, un periodista atrás estaba hablando en vivo y en directo para su medio.

“Esperen que terminen de hablar. Si quieren los esperamos”, fueron las primeras palabras de Alfredo Arias cuando se caldeó todo. Posteriormente, se volvió a percatar de la continuidad de interrupciones, “no, no, yo los espero. Cuando terminen de conversar contesto. No hay problema, respeto el trabajo de ustedes. El señor que está allí parado que mira para cualquier lado. Respeto tu trabajo, termina de conversar, da los resultados si querés, que yo te espero”.

Acto seguido, le preguntó, “¿terminaste?, bien. Ya no, ya no, ya no. Todavía querés poner que soy el equivocado, me puedo equivocar en hacer los cambios, en hacer la nómina, pero quédate tranquilo que no te falto respeto. A mí si me hacen una pregunta y atrás, si están transmitiendo los resultados es una falta de respeto”.

EL BAJÓN DEL DEPORTIVO CALI

De acuerdo con Alfredo Arias, el bajón viene desde lo anímico cuando perdieron el clásico ante América, “evidentemente tuvimos un bajón tras la pérdida del clásico y hay muchos factores para ver qué pasó. Para este partido tuvimos un buen partido. La plaza (Palogrande) siempre ha sido muy difícil para el Cali. Tuvimos muchas ausencias e hicimos una alineación de emergencia y creo que lo hicieron bien”.

Sentó cabeza y se sinceró por el momento que vive el Cali en los anteriores partidos, “si repetíamos lo hecho en otros partidos, tuvimos que haber terminado goleados y en desarrollo de juego, los números dicen que emparejamos la tenencia de la pelota, los pases y el bajón futbolístico es lo que no nos permitió clasificar”.