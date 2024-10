Alfredo Arias lidera una 'barrida' en el Cali: siete bajas confirmadas para 2025

Deportivo Cali viene de hacer oficial la llegada de Alfredo Arias a la dirección técnica del plantel profesional, apareciendo con el rótulo de 'salvador' para el 2025, pues será una temporada en la cual el equipo nuevamente luchará por zafar del descenso a la segunda división.

Y en vista de la autoridad que ya tiene Arias -quien tendrá su segundo paso por el club, tras lo vivido entre 2020 y 2021-, ya se habla sobre una 'barrida' que hará el entrenador uruguayo, en la cual se incluye la salida de siete futbolistas de la plantilla actual.

Jugadores que salen del Deportivo Cali para 2025

El primer futbolista que seguramente no continuará en el Cali para el primer semestre de 2025 es Andrés Felipe 'Rifle' Andrade, quien no ha tenido continuidad e incluso se rumoró con que renunciaría. Posteriormente se han venido informando más salidas.

En la mañana de este lunes 21 de octubre, el periodista Jaime Dinas informó que hay seis salidas más en Deportivo Cali, y estas se confirmarán por parte del club una vez finalizada su participación oficial en 2024; dos de ellos son extranjeros.

El portero uruguayo Gastón Guruceaga, quien llegó a mediados de 2024 procedente del Liverpool de su país, no continuará en el Cali; al igual su compatriota, el defensa central Martín Rea, quien llegó para el segundo semestre desde Goiás.

Javier Reina, Jarlan Barrera (inicio de Nacional), Fabián Castillo y Freddy Montero son los otros futbolistas que no continuarán en el Cali para el primer semestre de 2025. Eso sí, al ser referentes estos dos últimos, existe la probabilidad de in diálogo para extender su contrato, pero al corte de la fecha 14 de la Liga Betplay, la decisión es no renovar.

Cabe recordar que Deportivo Cali ya está eliminado de la Liga Betplay del segundo semestre, y espera dar la sorpresa en Copa Betplay dándole la vuelta en cuartos de final al América (va perdiendo 2-0). En 2025, el Azucarero entrará nuevamente comprometido en la tabla del descenso.