Alfredo Arias no soportó la derrota ante Pereira y estalló: "Nos da vergüenza"

En el marco de la fecha 14 de la Liga BetPlay, Deportivo Cali y Pereira fueron dos de los protagonistas en el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, escenario deportivo que vio el primer triunfo del estratega venezolano, Rafael Dudamel, al mando de la escuadra 'matecaña' y también cómo se hunde cada vez más el 'azucarero'.

El rendimiento de Cali ha venido de menos a más con el pasar de los partidos y lo volvió a ratificar al caer por un marcador de 2-0 sobre Deportivo Pereira, con protagonismo de Samy Merheg y Carlos Darwin Quintero. Este fue un duro golpe para Alfredo Arias, quien no pudo ocultar su frustración al respecto y decir que le daba vergüenza dicho resultado que no solo afecta al equipo, sino también a toda la fanaticada que espera el "resurgir" del equipo.

Alfredo Arias no se guardó nada tras la caída de Cali ante Pereira

El estratega uruguayo venía haciendo las cosas bastante bien desde que tomó el mando del cuadro 'azucarero', lo mantuvo varias fechas en lo más alto de la tabla, lo alejó del "fantasma del descenso" y también logró algo que hace mucho no se veía con Cali y es la unión con la hinchada, la cual comenzó a apoyar de manera independiente a los resultados y a llenar el Estadio Deportivo Cali cada vez que auspiciaban como local.

Sin embargo, de un momento a otro las cosas no se empezaron a dar como lo planteaban en el transcurso de la semana, dejaron escapar varios resultados importantes y auspiciando como visitantes siguen siendo demasiado débiles, por lo que Alfredo Arias no pudo ocultar la frustración que siente al respecto, exclamó ante los medios de comunicación que estaba triste y decepcionado con el marcador, pero que no se iba a rendir e iba en busca del objetivo de clasificar.

"Duele porque veníamos con la mentalidad de sacar los tres puntos. Se vienen todas finales. Confío en mis jugadores, confío en el equipo. Yo no me rindo, lo que soy yo y mi equipo no se rinde. En definitiva, no hay otra que levantar la cabeza. Estamos tristes y dolidos. Nos da vergüenza, pero el objetivo está cerca".

