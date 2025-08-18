Un partido loco que se vivió en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Una primera parte en la que Junior y Atlético Bucaramanga pudieron romper los ceros, pero todo quedó en un empate sin anotaciones con el que se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, llegaron las polémicas de José Ortiz, árbitro central del partido con tres penales que finalmente fueron definitivos para el Junior que remontó el gol inicial de Faber Gil. Dos de ellos fueron agónicos, mientras que el primero fue antes de la anotación de Bucaramanga y lo falló Guillermo Paiva.

En la rueda de prensa inicial de Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, sentenció que fue extraño que piten tres penales y que en el segundo se haya ido la señal del VAR. Justificó que el primero sí fue, mientras que los otros dos fueron dudosos.

"Partidos con la clase como este y más el escenario como estaba hoy no se puede jugar sin VAR. Es no más por encima muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta", afirmó Leonel, que, además señaló a José Ortiz como la figura del juego. De igual manera, sentó cabeza y dijo que la responsabilidad es toda de él en la planificación de juego y el andar del encuentro.

ALFREDO ARIAS Y EL RECONOCIMIENTO A LA HINCHADA

El entrenador uruguayo inició relatando que se sintió incómodo en el partido por el fallo de Guillermo Paiva y es cuando llega el gol en contra, “cuando encuentran el gol, veníamos de errar un penal. Si hacíamos el penal, el partido iba a cambiar totalmente”.

La victoria también es de la afición que acompañó a todo el Junior con cánticos que pusieron incómodos a Bucaramanga. En ese orden de ideas, le reconoció a sus hinchas cuando acabó el partido con gestos hacia ellos agradeciéndoles.

“TODOS LOS PENALES FUERON”; ALFREDO ARIAS SOBRE LA POLÉMICA ARBITRAL

Sobre los penales, Alfredo Arias señaló que no hubo duda de que los tres eran, “vi los penales ahora, fueron penales. Todo lo que pasó en la cancha, todo lo que pasó después fueron penales. No conozco ningún penal que se pite lejos del arco rival. Si te pitan tres, quiere decir que buscás, que atacás y estás cerca del arco. Eso es lo que destaco, que el equipo se posicionó y no con pelotazos, sino porque los jugadores se juntaron hasta provocar los penales”.

Justamente, en ese sentido afirmó que eso demostró que querían ganar, “alguno puede decir que nos dieron tres penales, pero no te los dan si te tirás a cada rato, hacés tiempo o no llegás. Te los dan si querés ganar, y este equipo quiere ganar".

Con esta victoria, Junior sigue en la parte alta con el liderato y con el invicto todavía. Estuvieron a cinco minutos de perderlo, pero lo sacaron adelante con los dos penales discutidos.