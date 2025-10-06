Alfredo Arias reconoció el gran pecado de Junior en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay al caer en la fecha 14 en condición de local ante Deportes Tolima con marcador de 0-1. De esta manera, el equipo 'rojiblanco' registró su tercer juego perdido en el certamen, por lo que se empezaron a generar fuertes críticas en la afición.

Al término del compromiso, el director técnico Alfredo Arias habló en rueda de prensa del gran pecado de Junior en el semestre.

"El pecado es que estamos errando los goles, estamos creando, pero estamos errando. Que se nos dé vuelta a la mala racha en el arco contrario por que eso nos hará ver mejor atrás también", dijo.