Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 16:01
Alfredo Arias reconoció el gran pecado de Junior en la Liga BetPlay
Arias defendió a sus jugadores después de la derrota ante Deportes Tolima.
Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay al caer en la fecha 14 en condición de local ante Deportes Tolima con marcador de 0-1. De esta manera, el equipo 'rojiblanco' registró su tercer juego perdido en el certamen, por lo que se empezaron a generar fuertes críticas en la afición.
Al término del compromiso, el director técnico Alfredo Arias habló en rueda de prensa del gran pecado de Junior en el semestre.
"El pecado es que estamos errando los goles, estamos creando, pero estamos errando. Que se nos dé vuelta a la mala racha en el arco contrario por que eso nos hará ver mejor atrás también", dijo.
Por otro lado, Arias explicó lo que debe hacer el equipo 'rojiblanco' para mejorar el rendimiento colectivo y volver al triunfo.
"En el fútbol no hay otra que seguir, tener humildad, saber reconocer que hemos perdido nuestros dos primeros partidos en condición de local en este semestre y aceptar que tenemos que mejorar por que el campeonato entró en la curva final y ahí es donde tenemos que mejorar", agregó.
Lesión de Guillermo Celis
Alfredo Arias también explicó en rueda de prensa por qué sustituyó a Guillermo Celis, cuando se había destacado en el primer tiempo como el mejor jugador de Junior.
"El cambio de Celis, para mí era un baluarte en la cancha, estaba jugando muy bien, pero los mismos compañeros le dijeron que saliera por que estaba muy cargado y corría riesgo de sufrir una lesión grave. El cambio es por que estaba muy cargado y adolorido, vamos a ver en la semana si se puede recuperar o es una lesión que requiera descanso", afirmó.
Molestia en la afición
El técnico de Junior también se refirió a la molestia que se ha empezado a generar en la afición por los malos resultados.
"Entiendo que la gente esté adolorida. Creo que nosotros si corregimos en meterla vamos a solucionar muchas otras cosas que ahora vemos como mal, nos está faltando meterla. Invito a todo aquel que cree que lo hicimos mal que vuelvan a mirar las chances de gol que tuvimos", dijo.
Polémica
Finalmente, Alfredo Arias quiso defender lo hecho por sus jugadores al asegurar que para él un futbolistas que "entra y corre" cumple.
"Defiendo en los cambios a un jugador que entra y corre. Para mí cumple, después si juega mal, es algo que tiene que ver con lo mío, estamos entrenando, trabajando y queremos más que nadie ganar y lo vamos a volver a hacer", puntualizó.
Fuente
Antena 2