¿Alfredo Arias renunció al Cali? Lo que se supo tras el partido ante Millonarios

El futuro del técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias se encuentra en el limbo. Luego de empatar el partido de la quinta fecha ante Millonarios, el técnico uruguayo asistió a la rueda de prensa, donde manifestó que tuvo gran parte de culpa por no haber conseguido los tres puntos en el Palmaseca.

Y es que los flojos resultados que ha conseguido la escuadra ‘azucarera’ han hecho que se rumore sobre la continuidad del estratega en el banquillo técnico, pues según trascendió Arias se habría despedido de los periodistas posterior a la conferencia.

Le puede interesar: "Me voy satisfecho": Gamero y las razones para irse contento tras el 2-2 ante Cali

La periodista de Win Sports, Estefanía Gómez, indicó en sus redes sociales que “el profe Alfredo Arias se despidió después de la rueda de prensa: ‘Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren’”, por lo que en el transcurso del día de hoy tendrá una reunión con los directivos de la escuadra caleña.

Por otra parte, Gómez señaló que “las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarógrafos y asistente de sonido uno a uno, diciendo que fue un gusto haberlos conocido”.

Vea también: Teo debutó con el Cali: cómo le fue, qué función cumplió y cuándo volverá a jugar

Habrá que esperar que sucederá con la permanencia de Arias, pues desde hace varios meses su continuidad se ha discutido, ya que el Cali no ha conseguido los objetivos trazados desde su llegada.

Y es que en lo corrido del semestre, el charrúa solamente ha conseguido 5 unidades de 15 posibles, por lo que hay disgusto en cierta parte de la hinchada y directivos caleños.