Alfredo Arias reveló el plan de Medellín para enfrentar a Junior en la final de Liga BetPlay

En medio de la conferencia de prensa de la primera final que protagonizan Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, el técnico del equipo poderoso, Alfredo Arias, confirmó una baja sensible para este primer duelo que será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Según lo que reveló el entrenador, el portero José Luis Chunga que sufrió una tendinitis rotuliana de la rodilla izquierda, finalmente no podrá llegar para este primer juego y en su reemplazo seguramente estará Andrés Mosquera Marmolejo.

"Vamos a tratar de honrar este privilegio que la vida nos da, después del esfuerzo que todos han hecho, de todo lo que han entregado, creo que eso es lo que debemos agradecer, por estar en esta instancia. Chunga definitivamente no va a llegar al partido, para no andar especulando en cosas que tiene que ver con la salud, prefiero decir que él no va a llegar el partido de mañana", dijo el entrenador.