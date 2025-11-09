Alfredo Arias reveló la verdad sobre lo que pasa con Teo en Junior

La fecha 19 de la Liga BetPlay inició de la mejor manera, con varios goles y cambios interesantes en la tabla de posiciones como el de Junior de Barranquilla, el cual sufrió en la ciudad de Bogotá al visitar a Fortaleza en el Estadio de Techo, pero que también logró consolidar finalmente su clasificación a los cuadrangulares finales.

El equipo comandado por Alfredo Arias logró rescatar un "punto de oro" tras empatar 1-1 en un duelo en el que habían terminado con 10 jugadores desde el primer tiempo. Este resultado por poco les complica la clasificación, pero también perjudicó un poco a Teófilo Gutiérrez el cual estaba listo para empezar a sumar minutos, pero la intensidad del partido no se lo permitió, tal como reveló el estratega uruguayo.

Fortaleza le complicó el regreso a Teófilo Gutiérrez

El cuadro 'tiburón' no viene pasando por su mejor momento en la liga, dejando su clasificación hasta la penúltima fecha a pesar del gran inicio que habían tenido y en donde justamente se lograron consolidar en la parte alta de la tabla de posiciones durante varias fechas.

Este contratiempo se dio en especial por algunas bajas sensibles que hubo a lo largo de las últimas jornadas, tal como ocurrió con Teófilo Gutiérrez, quien sufrió una lesión que lo apartó de los terrenos de juego por varias semanas. Sin embargo, Alfredo Arias, al ver su recuperación y buen rendimiento en los entrenamientos, decidió volver a convocarlo para el duelo ante Fortaleza.