Alfredo Arias sentenció su futuro en Cali: “Pasa por otro lugar”

Deportivo Cali volvió a quedar eliminado en la Liga BetPlay sumando 24 unidades y, a falta de dos jornadas para el final de la fase regular, Alfredo Arias no pudo recomponer la cara resignando en ese componente de la clasificación. Pese a esto, no bajaron los brazos y lucharon hasta el último momento para poder sumar cantidad de unidades para seguir con vida.

De hecho, en la última jornada ante el Once Caldas, Cali lo intentó de principio a fin ofreciendo un buen partido que se rompió por el gol albo en una pelota quieta y una torpeza de Jarlan Barrera que cerró su paso con el cuadro azucarero con una expulsión.

No bajaron los brazos e intentaron con opciones, pero se despiden del torneo con una derrota que los deja pensando en la Copa BetPlay. Además, habrá que esperar qué sucederá con Alfredo Arias, entrenador uruguayo, que, como era de esperarse, tuvo que contestar en rueda de prensa sobre su paso a seguir y sobre el futuro inmediato para el segundo semestre.

EL FUTURO DE ALFREDO ARIAS “PASA POR OTRAS DECISIONES”

Justo después del partido, la primera pregunta que respondió el entrenador tuvo que ver con el análisis del partido y, además, sobre su paso a seguir dentro de la institución, “arrancamos muy bien, no se veía por dónde podíamos tener problemas. Los goles de pelota quieta me duelen muchísimo, siento que en algo fallamos porque son de concentración, de atención. Inmediatamente tuvimos la expulsión. Lo igualamos en el desarrollo de juego, pero era muy difícil con las circunstancias”.

Sobre su futuro dejó claro que no es cosa de él, “no depende de mí como no dependió de mí cuando llego a una institución, me van a buscar. No depende de mí la verdad. Es una decisión que pasa por otro lugar”.

De la mano con lo anterior, le preguntaron a Alejandro Rodríguez sobre la interna del camerino, pues, el juego no parece respaldar a Alfredo Arias, “no estoy de acuerdo, no es solo con palabras. Considero que respaldamos al profe en la cancha, hoy la sudamos, corrimos en la cancha. Ya es virtud de ellos una pelota quieta, creo que fuimos superiores. Respaldamos la idea que se quiere. Se respeta la pregunta, pero dimos mucho de nosotros y eso se valora”.

LA CLAVE DEL BAJÓN FUTBOLÍSTICO DEL DEPORTIVO CALI

De acuerdo con Alfredo Arias, el bajón viene desde lo anímico cuando perdieron el clásico ante América, “evidentemente tuvimos un bajón tras la pérdida del clásico y hay muchos factores para ver qué pasó. Para este partido tuvimos un buen partido. La plaza (Palogrande) siempre ha sido muy difícil para el Cali. Tuvimos muchas ausencias e hicimos una alineación de emergencia y creo que lo hicieron bien”.

Sentó cabeza y se sinceró por el momento que vive el Cali en los anteriores partidos, “si repetíamos lo hecho en otros partidos, tuvimos que haber terminado goleados y en desarrollo de juego, los números dicen que emparejamos la tenencia de la pelota, los pases y el bajón futbolístico es lo que no nos permitió clasificar”.

Sobre un fracaso no poder clasificar, dejó claro que ese concepto significa no volver a intentarlo, “que no lo logres no es un fracaso. Para mí termina en si vos te rendís, si decís no voy más. Sigue la Copa Betlay y seguiremos concentrados. Ese no rendirme me hace pensar que la vida está llena de errores y de esto se trata la vida. Es difícil no encontrar esto en los seres humanos”.

Por último, afirmó que, “estuvimos hasta la fecha 14 entre los ocho. En la siguiente fecha siempre dependimos de nosotros para poder lograrlo. Lo extra futbolístico no tuvo nada que ver con nuestro bajón. La fecha pasada tuvimos chances, pero a veces no se da. No nos dio la gasolina, se lastimaron algunos jugadores y no nos alcanzó para mantener esa ventaja que teníamos en la fecha 14 o 15”.