Alfredo Arias, técnico de Junior, advirtió al FPC: "Vamos por todo"

Junior vivió una noche memorable este sábado 18 de octubre en el estadio Metropolitano. En un partido lleno de drama, el conjunto rojiblanco remontó en el tiempo de descuento y venció 3-2 al Deportivo Pereira, resultado que lo dejó como nuevo líder de la Liga Betplay.

Puede leer: ¿Fin del idilio entre Dayro Moreno y Once Caldas? Revelan 'pelea'

Declaraciones de Alfredo Arias luego de Junior 3-2 Pereira

Tras el compromiso, Alfredo Arias, técnico del Junior, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y destacó la actitud del equipo a pesar de jugar con un hombre menos desde el final del primer tiempo. “Perder era muy injusto. Lo merecimos ganar por más diferencia, pero erramos bastante”, aseguró el entrenador uruguayo.

Arias destacó el temple y la ambición de sus dirigidos, que nunca bajaron los brazos pese a las dificultades. “Nosotros vamos a ir por todo. Este equipo tiene carácter, sabe lo que quiere y trabaja para ser protagonista en todos los frentes”, agregó con convicción.

El entrenador también tuvo palabras especiales para Steven 'Titi' Rodríguez, la gran figura de la noche con dos goles en los minutos finales. “Para mí, Titi Rodríguez hizo un golazo así él no lo crea. Lo que hizo fue producto de la confianza y del esfuerzo que viene mostrando en los entrenamientos”, destacó Arias con una sonrisa.