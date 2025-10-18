Actualizado:
Alfredo Arias, técnico de Junior, advirtió al FPC: "Vamos por todo"
En el tiempo de adición el Tiburón le dio vuelta al partido de la fecha 16.
Junior vivió una noche memorable este sábado 18 de octubre en el estadio Metropolitano. En un partido lleno de drama, el conjunto rojiblanco remontó en el tiempo de descuento y venció 3-2 al Deportivo Pereira, resultado que lo dejó como nuevo líder de la Liga Betplay.
Declaraciones de Alfredo Arias luego de Junior 3-2 Pereira
Tras el compromiso, Alfredo Arias, técnico del Junior, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores y destacó la actitud del equipo a pesar de jugar con un hombre menos desde el final del primer tiempo. “Perder era muy injusto. Lo merecimos ganar por más diferencia, pero erramos bastante”, aseguró el entrenador uruguayo.
Arias destacó el temple y la ambición de sus dirigidos, que nunca bajaron los brazos pese a las dificultades. “Nosotros vamos a ir por todo. Este equipo tiene carácter, sabe lo que quiere y trabaja para ser protagonista en todos los frentes”, agregó con convicción.
El entrenador también tuvo palabras especiales para Steven 'Titi' Rodríguez, la gran figura de la noche con dos goles en los minutos finales. “Para mí, Titi Rodríguez hizo un golazo así él no lo crea. Lo que hizo fue producto de la confianza y del esfuerzo que viene mostrando en los entrenamientos”, destacó Arias con una sonrisa.
El técnico reconoció que el partido no fue sencillo, especialmente tras la expulsión de Daniel Rivera en el minuto 45+5. Sin embargo, resaltó la madurez del grupo para mantener el orden y no perder la fe. “Jugar con diez siempre es difícil, pero estos jugadores demostraron coraje y mentalidad ganadora”, señaló.
Con esta victoria, Junior llegó a 31 puntos y se adueñó del primer lugar de la Liga Betplay, confirmando su gran momento futbolístico y su fortaleza como local en Barranquilla. Pereira, por su parte, se quedó con 18 unidades en la casilla 13.
¿Cuándo vuelve a jugar Junior?
El próximo reto para los dirigidos por Alfredo Arias será nada menos que frente al América de Cali, al que visitarán el sábado 25 de octubre a las 4:10 p. m. en el Pascual Guerrero. Recientemente los Diablos Rojos eliminaron a Junior de la Copa Betplay.
