Alfredo Arias tomó decisión con Guillermo Paiva en Junior

El delantero paraguayo Guillermo Paiva ha sido gran protagonista de Junior en el segundo semestre de 2025, ya que ha sido una de las figuras del equipo 'rojiblanco', luego de haber anotado cinco goles y tener gran participación en las acciones ofensivas.

Sin embargo, en los últimos días Paiva ha estado en el ojo del huracán al desperdiciar un penal en el partido en el que Junior empató con Medellín 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.

El hecho causó polémica, teniendo en cuenta que el paraguayo habría desobedecido una orden del entrenador Alfredo Arias, quien indicó que el encargado de cobrar la infracción era otro jugador.