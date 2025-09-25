Actualizado:
Alfredo Arias tomó decisión con Guillermo Paiva en Junior
El técnico de Junior tomó medidas después de que Paiva desperdiciara un penal en el partido contra Medellín.
El delantero paraguayo Guillermo Paiva ha sido gran protagonista de Junior en el segundo semestre de 2025, ya que ha sido una de las figuras del equipo 'rojiblanco', luego de haber anotado cinco goles y tener gran participación en las acciones ofensivas.
Sin embargo, en los últimos días Paiva ha estado en el ojo del huracán al desperdiciar un penal en el partido en el que Junior empató con Medellín 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.
El hecho causó polémica, teniendo en cuenta que el paraguayo habría desobedecido una orden del entrenador Alfredo Arias, quien indicó que el encargado de cobrar la infracción era otro jugador.
Alfredo Arias tomó decisión con Guillermo Paiva
En las últimas horas se ha dado a conocer que Alfredo Arias tomó una fuerte decisión con Guillermo Paiva.
En diálogo con El Heraldo, Arias aseguró que en próximos partidos los encargados de cobrar los penales serán Javier Báez y su está en cancha será Andrés Steven 'Titi' Rodríguez. El estratega de Junior explicó que otros jugadores designado son José Enamorado y Edwin Herrera.
Por otro lado, el técnico del cuadro barranquillero quiso disminuir la polémica y defendió, en parte la decisión de Guillermo Paiva en el partido.
"Es un muchacho joven que quiso tomar la responsabilidad, como todos los ‘9’ la quieren tomar. Creo que tomó una decisión equivocada, así como yo la puedo tomar cuando lo dejo afuera o lo saco del campo. Pero que en este caso su decisión afectó a todos. Yo creo mucho en el maestro error. Lo único que nos enseña a nosotros, al ser humano, es errar, equivocarnos", dijo.
Próximo partido de Junior
Junior volverá a la acción en la Liga BetPlay este domingo 28 de septiembre recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Deportivo Pasto en la fecha 13.
El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 8:30 de la noche.
