Junior de Barranquilla en la fecha 8 de la Liga BetPlay
Camila Díaz - RCN Radio/Antena 2
Liga Betplay
Lun, 25/08/2025 - 09:51

Alfredo Arias tomó decisión en Junior tras derrota ante Millonarios

Junior sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay.

Junior de Barranquilla perdió el invicto en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al caer en condición de visita 0-3 ante Millonarios en partido válido por la fecha 8. A pesar del mal resultado, el equipo 'rojiblanco' sigue líder del campeonato con 17 unidades.

La derrota en Bogotá generó múltiples críticas que han sido dirigidas al rendimiento de los jugadores y a las decisiones tomadas por el cuerpo técnico comandado por Alfredo Arias.

Alfredo Arias tomó decisión en Junior

Después del mal resultado ante Millonarios, el director técnico Alfredo Arias tomó una importante decisión de cara al próximo partido.

Para el compromiso de este martes 26 de agosto contra Atlético Fc por la ida de los octavos de final en la Copa BetPlay, el entrenador Arias dio a conocer que presentará una nómina alterna.

En declaraciones dadas al momento de llegar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el estratega uruguayo fue consultado por la prensa sobre sus planes para el próximo partido.

Arias fue claro en señalar que contra Atlético FC jugarán los futbolistas que han sumado menos minutos, por lo que se espera que se presente una plantilla alterna.

Junior Vs Atlético FC: fecha y hora para VER EN VIVO la Copa BetPlay

El partido entre Junior contra Atlético por la ida en los octavos de final de la Copa BetPlay se jugará este martes 26 de agosto a partir de las 18:30. 

