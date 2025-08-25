Alfredo Arias tomó decisión en Junior tras derrota ante Millonarios

Alfredo Arias tomó decisión en Junior

Después del mal resultado ante Millonarios, el director técnico Alfredo Arias tomó una importante decisión de cara al próximo partido.

Para el compromiso de este martes 26 de agosto contra Atlético Fc por la ida de los octavos de final en la Copa BetPlay, el entrenador Arias dio a conocer que presentará una nómina alterna.

En declaraciones dadas al momento de llegar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el estratega uruguayo fue consultado por la prensa sobre sus planes para el próximo partido.

Arias fue claro en señalar que contra Atlético FC jugarán los futbolistas que han sumado menos minutos, por lo que se espera que se presente una plantilla alterna.