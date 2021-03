Alfredo Arias, tras un nuevo empate del Cali: "Nos faltó ser más precisos"

Deportivo Cali volvió a quedarse sin un triunfo (empató cero a cero), esta vez contra el Deportes Tolima, que entre semana lo había goleado por Copa Sudamericana. El cuadro 'Azucarero' no tuvo un buen juego, pero rescató una unidad en un partido complicado durante los 90 minutos.

El técnico Alfredo Arias habló en rueda de prensa tras el resultado sin goles y destacó algunos detalles de su equipo, como la actitud de los jugadores cuando se quedaron con diez hombres por la expulsión de Juan Camilo Angulo.

"Corregimos varias cosas, pudimos controlar mejor las salidas rápidas de ellos. Quizá nos faltó ser más precisos en las definiciones que tuvimos", comentó el estratega que vuelve a señalar el grave problema de no sentenciar las jugadas de gol, este inconveniente le trae líos al equipo que busca sacudirse en lo deportivo.

Finalmente, Arias admitió que le sigue preocupando detalles que se han trabajado desde hace mucho en el Cali, como la generación de juego, el volumen en varios momentos del partido, la defensa y la contundencia. No obstante, resaltó que seguirá trabajando para intentar mejorar lo antes posible, entrar a los ocho y pelear por el título.

"Me preocupan muchas cosas, aunque trato de empezar con el juego y no con los resultados. Nosotros intentamos siempre ganar, pero los rivales juegan. Me preocuparía que ganaran otros fácilmente y nosotros no pudiéramos. El fútbol se ha vuelto muy parejo", concluyó.

Deportivo Cali es tercero en el campeonato con 24 puntos en 13 encuentros jugados y una diferencia de gol de 4 tantos.