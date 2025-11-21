Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 13:17
Alfredo Morelos carga contra América tras la victoria de Nacional
El búfalo no se guardó nada después del partido sobre el planteamiento de los diablos rojos.
Nacional arrancó con pie derecho su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, con la victoria 1-0 sobre América en casa los verdolagas consiguieron los primeros tres puntos de esta fase del FPC. Con un gran gol de Matheus Uribe de cabeza el verde paisa logró destrabar un partido que pintaba para 0-0 por el planteamiento de los diablos rojos que aprendiendo de los partidos pasados prefirieron aguantar atrás antes que regalar la espalda.
Morelos se despachó contra el planteamiento de América
En zona mixta el delantero no ocultó su sin sabor por la línea tan atrasada que había planteado David González y criticó el planteamiento sin antes resaltar la postura de su equipo.
"Yo creo que ellos se vinieron a encerrar, era no sé, línea de 5, tres defensores. Lo más importante, yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido. Mira que ya se nos dio a lo último el gol y bueno, fuimos muy insistentes en buscarlo"
Además Alfredo Morelos destacó la importancia de empezar con victoria, sobre todo si es en casa:
"Yo le dije a los compañeros y el grupo sabe que cada partido acá en el Atanasio tenemos que ganarlo para llegar a la cima, para querer llegar a la final. Yo creo que hoy fuimos victoriosos por la insistencia, por las ganas de querer buscar el partido y bueno se nos dio ese gol, que es lo más importante"
El delantero más allá de la crítica ante el planteamiento del rival fue muy enfático con el rendimiento del equipo, aprovechó para felicitar a sus compañeros y para elogiar lo que es ganar un partido así.
"Es un grupo lindo, que me gusta. Esa clase de partidos son los que me gustan a mí y yo creo que a mis compañeros también, entonces todos trabajamos al 100, tanto los que jueguen, los que están de suplentes. Yo creo que es una gran familia que va a querer aportar su granito de arena, tanto el que esté en la cancha y el que le toque. Yo creo que eso es Atlético Nacional."
Que se le viene a ambos
Ahora ambos equipos deben pasar página rápido y pensar en lo que será la segunda fecha de cuadrangulares en la que habrá clásico paisa entre Medellín y Nacional con el DIM como local. América por su parte recibirá a Junior en el Pascual Guerrero esperando sumar sus primeros tres puntos para no perderle pisada a los líderes del grupo.
