Alfredo Morelos carga contra América tras la victoria de Nacional

Morelos se despachó contra el planteamiento de América

En zona mixta el delantero no ocultó su sin sabor por la línea tan atrasada que había planteado David González y criticó el planteamiento sin antes resaltar la postura de su equipo.

"Yo creo que ellos se vinieron a encerrar, era no sé, línea de 5, tres defensores. Lo más importante, yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido. Mira que ya se nos dio a lo último el gol y bueno, fuimos muy insistentes en buscarlo"

Además Alfredo Morelos destacó la importancia de empezar con victoria, sobre todo si es en casa:

"Yo le dije a los compañeros y el grupo sabe que cada partido acá en el Atanasio tenemos que ganarlo para llegar a la cima, para querer llegar a la final. Yo creo que hoy fuimos victoriosos por la insistencia, por las ganas de querer buscar el partido y bueno se nos dio ese gol, que es lo más importante"

El delantero más allá de la crítica ante el planteamiento del rival fue muy enfático con el rendimiento del equipo, aprovechó para felicitar a sus compañeros y para elogiar lo que es ganar un partido así.

"Es un grupo lindo, que me gusta. Esa clase de partidos son los que me gustan a mí y yo creo que a mis compañeros también, entonces todos trabajamos al 100, tanto los que jueguen, los que están de suplentes. Yo creo que es una gran familia que va a querer aportar su granito de arena, tanto el que esté en la cancha y el que le toque. Yo creo que eso es Atlético Nacional."