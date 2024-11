Toda una polémica y hasta debate público se ha generado en torno al entrenador de Atlético Nacional Efraín Juárez, quien primero sufrió una dura sanción de la Dimayor por unos gestos que el organismo deportivo califica como provocativos tras celebrar un gol en el duelo de Copa BetPlay ante el Medellín.

El técnico mexicano entró a un proceso judicial donde Nacional apelará la sanción que impuso la Dimayor con un veto de tres años en cualquier estadio en Colombia, además de pagar una multa de 26 millones de pesos, una determinación que para el equipo ‘verdolaga’ es desmedida.

Luego de conocida esa dura sanción, la cual será apelada por Atlético Nacional y que de momento no fue efectivo, concedió a Efraín Juárez estar en el banquillo para el partido de ayer contra Santa Fe.

Allí, el estratega mexicano de 36 años volvió a generar controversia, pues se fue expulsado del partido por celebrar de forma airada frente al banquillo de Santa Fe.

Alfredo Morelos reaccionó a la polémica con Efraín Juárez: “Si uno marca, uno celebra”

Ante la situación, algunos de los jugadores de Atlético Nacional han salido en defensa de Juárez, asegurando que sus festejos son propios de la emoción del fútbol y admitiendo que el entrenador es una buena persona a la que apoyan 100 %.

Así lo dejó claro en zona mixta tras el partido el delantero Alfredo Morelos, "si uno marca, celebra y no debe afectar al otro equipo, ¿entonces para qué se dejan hacer un gol?, no se lo dejen hacer y ya. Es la verdad si quieren que no celebremos”, dijo el atacante.

“Con el profe estoy al 200%, el grupo también. Lo manejamos de la mejor manera y tenemos una burbuja que nadie va a romper. Buscarán de cualquier manera, pero somos Atlético Nacional”, añadió Morelos.

Otros dos jugadores importantes de la plantilla como el arquero David Ospina y el mediocampista Jorman Campuzano también salieron en defensa de Juárez: “Es una excelente persona, sabemos los valores que tiene”, dijo el histórico guardameta de la Selección Colombia.

“Confianza con el profe. Es un entrenador que siente el fútbol y son pocos. Exige, corra, brinca y yo vivo así, lo prefiero”, aseguró el volante con pasado en Boca Juniors.