Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 11:05
Alfredo Morelos respondió a sanción de la Dimayor
El delantero tendrá que cumplir con dos semanas de suspensión.
El delantero Alfredo José Morelos ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano desde que regresó al país para vestir la camiseta de Atlético Nacional. Sin embargo, el atacante de 29 años recibió en las últimas horas una fuerte sanción por una acción que fue "catalogada como simulación".
En la resolución 103 de 2023, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional sancionó a Morelos con dos semanas y una "multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos
($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.".
Teniendo en cuenta el tiempo de sanción, Morelos se perdería los partidos contra Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la Liga BetPlay y el encuentro contra Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay.
Respuesta de Alfredo Morelos
Alfredo Morelos, luego de conocerse la sanción, compartió una publicación en sus redes sociales como respuesta al castigo.
El delantero aseguró que esta prueba pondrá a prueba sus fuerzas para continuar con su carrera.
"A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte
Dios no te ha dejado ni te dejará; Él está obrando incluso cuando no lo ves. Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio amén", escribió.
Fuente
Antena 2