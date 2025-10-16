Alfredo Morelos respondió a sanción de la Dimayor

El delantero Alfredo José Morelos ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano desde que regresó al país para vestir la camiseta de Atlético Nacional. Sin embargo, el atacante de 29 años recibió en las últimas horas una fuerte sanción por una acción que fue "catalogada como simulación".

En la resolución 103 de 2023, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional sancionó a Morelos con dos semanas y una "multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos

($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.".

Teniendo en cuenta el tiempo de sanción, Morelos se perdería los partidos contra Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín y Llaneros por la Liga BetPlay y el encuentro contra Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay.



