Alfredo Morelos se la devolvió a Hugo Rodallega; “Estamos jodidos"

ALFREDO MORELOS LE RESPONDIÓ A HUGO RODALLEGA

Hugo Rodallega indicó en la rueda de prensa que hay que entender la situación porque, “estamos en una época en la que nos toca adaptarnos a todo esto de la rebeldía de los jóvenes”. Sin embargo, la jugada de la figura del partido y autor de los dos goles de Atlético Nacional, Alfredo Morelos parecía normal.

De hecho, tras las declaraciones de Hugo Rodallega, Alfredo Morelos habló en zona mixta sobre la gresca que se dio en El Campín, “si en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos. No lo hice para provocar a nadie, a ningún jugador de ellos ni a su hinchada; estoy jugando mi fútbol, lo que sé, lo que he venido creando en Atlético Nacional. Una amarilla innecesaria”.

Le puede interesar: Millonarios alista un 'negociazo'; Newell’s y San Lorenzo en la puja por un fichaje

Además, Alfredo Morelos también contó lo que se habló durante ese momento, “me empezó a insultar. No voy a decir lo que me dijo, eso hace parte del fútbol. A ellos les tocó disfrutar en nuestra casa y esta vez salimos victoriosos nosotros. Estamos felices, pero no nos relajamos para lo que se viene que es un partido muy importante contra Millonarios”.

JUGAR EN BOGOTÁ Y EL LIDERAZGO DEL GRUPO PARA SALIR DE ADVERSIDADES

Alfredo Morelos también destacó el plus que tiene jugar en condición de visitante en Bogotá. De hecho, antes de que se jugara el partido contra Santa Fe, Nacional solo había ganado dos partidos afuera del Atanasio Girardot durante este semestre. Las plazas fueron el Estadio Metropolitano de Techo ante La Equidad y Fortaleza.

Lea también: Rodallega no se guardó nada contra Marino y Morelos: “Grosero y sobrador”

Contra Santa Fe, uno de los peores visitantes logró sacar adelante el partido y cerró el invicto en la Liga BetPlay 2025-I con tres victorias y tres empates. Sobre jugar en Bogotá, Alfredo Morelos afirmó, “lo más importante son los tres puntos, nos sacamos esa mochila. Bogotá es nuestra casa, venimos y jugamos buen fútbol, esta vez se vio”.

En estos partidos, clubes como Nacional que son históricos en Colombia deben sacar adelante la casta. Alfredo Morelos referenció que el grupo está tan enfocado que pudieron sacar la jerarquía en el momento indicado, “somos una familia desde el año pasado, al profe se lo hicimos saber. No se nos daban los resultados, pero sacamos la jerarquía y las ganas. El lunes el estadio estará a reventar y nos dará la fuerza para sacar los tres puntos”.