Alianza Petrolera, cuarto equipo que no gana en un torneo corto

Alianza Petrolera terminó su participación en la Liga BetPlay Dimayor I-2021 con un empate en condición de local 1-1 frente a Envigado y firmó de esta manera su peor presentación un torneo corto del Fútbol Profesional Colombiano.

El conjunto 'petrolero' se despidió del certamen sin ganar ningún partido y con solo seis unidades tras registrar la misma cantidad de empates y 12 derrotas. El equipo de Barrancabermeja registró diez goles a favor y 39 en contra para una diferencia de -29.

Lea también: Alianza Petrolera y Envigado se despidieron de la Liga BetPlay con empate

De esta manera, Alianza Petrolera se convirtió en el cuarto equipo que no gana ni un solo partido en un torneo corto. Anteriormente, Unión Magdalena, Patriotas y Deportivo Pereira habían sido protagonistas de este anti-récord.

El equipo samario firmó una campaña sin victorias en el segundo semestre de 2005 al sumar siete empates y 11 derrotas.

Le puede interesar: MinSalud estudia autorizar ingreso de equipos brasileños para la Libertadores y Sudamericana

Deportivo Pereira no ganó en el segundo semestre de 2010 al registrar nueve empates y nueves encuentros perdidos. Curiosamente, dicho año no descendió y no terminó último en la tabla de posiciones.

Finalmente, Patriotas se quedó sin triunfos en un torneo corto en el primer semestre de 2013. En aquel certamen, el equipo de Tunja sumó 11 empates y siete derrotas.