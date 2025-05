Alianza Valledupar respondió a la grave denuncia en contra de Hubert Bodhert

Hubert Bodhert se siente ultrajado

De igual manera, el alto directivo de Alianza Valledupar dejó claro que la situación requiere de acciones legales y que ya se comunicó con el técnico Hubert Bodhert para saber su versión del caso, donde le dejó claro que también iniciará un proceso legal para dejar su nombre limpio y libre de acusaciones que desprestigian su buen nombre.

“El profe me llamó y lo sentí muy mal. Me dijo que iba a analizar y tomar algún tipo de acción penal ante esas denuncias, porque están atentando contra su honra y profesionalidad. No conocimos absolutamente nada y el jugador debía poner en concomimiento a nosotros como directivo. Vamos a tomar medidas. Tuve una reunión con el departamento jurídico para analizar el tema para tomar acción”, añadió Carlos Ferreira.