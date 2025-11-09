Alianza vs Boyacá Chicó EN VIVO, 9 de noviembre: hora y canal Liga BetPlay

Las últimas fechas de la Liga BetPlay están que arden con la necesidad de algunos clubes por sellar la clasificación. La pelea se ha acrecentado con la presencia de Águilas Doradas, América de Cali, Alianza FC e Independiente Santa Fe.

En esta fecha 19, Alianza Valledupar encara un nuevo partido en condición de local en el que deben sumar de a tres para volver a entrar al grupo de los ocho después de la victoria del América de Cali que terminó bajando a los valduparenses. En esta ocasión enfrentarán a Boyacá Chicó que ya no tiene esperanzas de clasificar.

A Alianza le queda este juego de local y visitar Bogotá contra Independiente Santa Fe en un duelo de rivales directos por la clasificación y por lo apretado que está la situación. Para los aliancistas, ganar es la única posibilidad de seguir con vida, pues, el empate los dejaría con 27 unidades adentro, pero sería difícil que con 28 o 30 puedan clasificar.

Boyacá Chicó puede ser el aguafiestas de equipos que quieren sellar la clasificación. Si los ‘Ajedrezados’ sorprenden y ganan en Valledupar, esto eliminaría de una vez a Alianza que necesita los tres puntos para tener todavía ilusiones a tope en la última fecha.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ALIANZA VALLEDUPAR VS BOYACÁ CHICÓ ESTE DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

Este domingo 9 de noviembre, Alianza Valledupar se mide contra Boyacá Chicó en otro examen para probar si están a la altura de sellar la clasificación. La victoria será necesaria para seguir con vida en esta Liga BetPlay. El partido arrancará a partir de las 4:10 de la tarde en horario de Colombia y podrá verse en Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ALIANZA VALLEDUPAR VS BOYACÁ CHICÓ

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10 P.M.

México: 3:10 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:10 P.M.