Alianza FC vs Junior de Barranquilla
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 16:25

EN VIVO: Alianza recibe la visita de Junior en Valledupar

Un duelo en busca de empezar confirmando la clasificación para los cuadrangulares.

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II con la presencia de un duelo entre costeños como lo es Alianza FC Valledupar vs Junior de Barranquilla, que poco a poco va dando de qué hablar. Los aliancistas persiguen la clasificación para los cuadrangulares semifinales, mientras que los atlanticenses también esperan meterse en la parte alta. 

En el Estadio Armando Maestre Pavajeau, Alianza Valledupar espera dar un golpe a las ilusiones del Junior. Si los valduparenses suman de a tres volverán a meterse en la zona de clasificación con 23 unidades y deberán esperar otros resultados de la fecha 15 para poder mantenerse en puestos de privilegio. 

Por su parte, el Junior de Barranquilla que ha venido de más a menos en el torneo, sigue en la parte alta, y la victoria en Valledupar podría dejarlos con el liderato parcial, a la espera de que juegue Bucaramanga horas más tarde, Fortaleza y Atlético Nacional en lo que resta de la jornada.  

Duelo más que vibrante entre dos clubes costeños que siguen vivos en la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares y apostarle a conseguir el título, que es lo más importante a final del certamen.  

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ALIANZA VALLEDUPAR FC VS JUNIOR DE BARRANQUILLA ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE POR LA FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II 

El partido entre Alianza Valledupar contra el Junior de Barranquilla de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II tiene mucha tela por cortar. Las dos instituciones pelean por sellar la clasificación. El juego iniciará a partir de las 4:10 de la tarde en hora de Colombia y podrá verse por Win Sports + y Win Sports Online. 

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ALIANZA VALLEDUPAR VS JUNIOR DE BARRANQUILLA 

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10 P.M. 

México: 3:10 P.M. 

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:10 P.M. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:10 P.M. 

