Alianza vs Once Caldas fue suspendido por caída de rayos

En el Estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar, Alianza FC y Once Caldas se enfrentaron en un duelo de realidades similares de la Liga BetPlay. Sin embargo, mientras el partido fluía a la perfección con el empate sin goles, la tormenta eléctrica hizo de las suyas y alertó a más de uno.

Once Caldas, que visitaba Valledupar en busca de salir de las posiciones incómodas, salió al gramado con una nómina mixta pensando únicamente en lo que será la Copa Sudamericana en la cual deberán enfrentar a Huracán en condición de visitante.

Alianza se fue con toda su nómina titular con realidades similares. Infortunadamente, sobre los 78 minutos, en un saque de banda para Once Caldas, cayó un trueno por el estadio que estuvo cerca de contactar al banco del cuadro de Manizales que asustó al entrenador, Hernán Darío Herrera y a los jugadores de ambos clubes.

El trueno fue impactante, y el árbitro, Alejandro Moncada no tuvo otra decisión más allá que dar por terminado momentáneamente el partido por situaciones de naturaleza. La tormenta eléctrica mermó con la continuidad del encuentro que estuvo más de una hora interrumpido a la espera de la última medida por parte de la terna arbitral y del presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga.

Sumado a lo anterior, la lluvia no daba tregua en el campo de juego y en los alrededores del recinto deportivo. Los charcos también hicieron de las suyas, además de los truenos que cada vez se hacían más y más protagonistas a la espera de lo que informara los árbitros y Carlos Mario Zuluaga.

LA DECISIÓN POR PARTE DE LOS ÁRBITROS

Con más de una hora de interrupción, los dos equipos se retiraron de manera inmediata a los camerinos mientras se esperaba por las decisiones de cara a la continuidad o suspensión del compromiso. A eso de las 6:30 de la tarde, media hora después del tiempo aproximado en el que debió haber terminado el compromiso, la terna afirmó que en quince minutos se reanudaría el juego.

En ese orden de ideas, Alianza y Once Caldas regresaron al campo de juego, realizaron un calentamiento de diez minutos en la banda y pudieron culminar el compromiso con luz verde por parte de la DIMAYOR y de la terna arbitral.