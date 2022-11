Alivio para Pasto en su visita al América: Árbitros para la fecha tres de los cuadrangulares

Avanzan las finales de la Liga Betplay y ya se piensa en lo que será la tercera fecha, misma que se disputará este fin semana y con el fin de empezar a moldear los equipos favoritos para que puedan llegar a la final, un hecho que podría dar muchas sorpresas.

El primer compromiso de esta fecha será este sábado 12 de noviembre y corresponde al grupo B: Águilas Doradas vs Independiente Medellín.

Por su parte, el domingo 13 de noviembre las llaves son: Santa Fe vs Junior y América de Cali vs Deportivo Pasto, este último está dentro de la polémica que se generó en las últimas horas después de que los 'Volcánicos' confesaran que no querían de árbitro a Wilmar Roldan.

El último partido se dará el lunes 14 de noviembre entre Millonarios y Deportivo Pereira.

Teniendo en cuenta el calendario, en la mañana de este viernes, la Dimayor dio a conocer la lista de árbitros que estarán a cargo de todos los compromisos:

Independiente Santa Fe vs. Junior FC

CENTRAL ALEXÁNDER OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: LUIS NAVARRO – VALLE

Asistente Nro. 2: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Cuarto Árbitro : CAMILO SÁNCHEZ – BOGOTÁ

VAR: RICARDO GARCIA – SANTANDER

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN

Millonarios FC vs. Deportivo Pereira

CENTRAL WILMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: ELKIN ECHAVARRIA – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 2: FABIÁN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: WÁNDER MOSQUERA – CMARCA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: FERNEY TRUJILLO – CASANARE

Observador VAR: PEDRO BELLO – FEDERACIÓN

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

CENTRAL JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro : JOHN F. GÓMEZ – ANTIOQUIA

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

Observador VAR: GUSTAVO GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

América de Cali vs. Deportivo Pasto

CENTRAL ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: JOHN AGUILAR – RISARALDA

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Observador VAR: RAMÓN GIRÓN – FEDERACIÓN