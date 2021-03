Altas y bajas de Millonarios en el clásico ante Atlético Nacional

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en rueda de prensa sobre el presente del cuadro 'Embajador' de cara al clásico ante Atlético Nacional de este fin de semana. El timonel se refirió al presente médico del equipo azul y confirmó que no podrá contar con varios nombres.

Aunque Gamero no los mencionó, David Macalister Silva es uno de los jugadores que no podrá estar en el encuentro; el volante no alcanzó a recuperarse para el compromiso y deberá continuar su tratamiento.

"Estamos esperando la recuperación de jugadores. Parece que no pueden llegar varios al compromiso. El más cercano es Emerson Rodríguez, tenemos estos días para mirarlo”, confirmó el timonel.

Por otro lado, resaltó el rendimiento de la defensa del equipo azul, que está mejor que en otras ocasiones.

“Millonarios tiene un bloque defensivo que ha mejorado, se ha defendido bien y en los últimos tres partidos no le han hecho gol. Me parece que están en disposición de defender muy bien el ataque de Nacional", puntualizó.

Gamero dejó claro que continuamente ha hecho autocrítica para superar los problemas del equipo y recibir menos goles en el torneo.

"No somos un equipo perfecto, pero lo que queremos es que se comentan muchos menos errores. Me parece que hoy tenemos una buena defensa", concluyó.