Álvaro Montero reaccionó tras recibir sanción de Dimayor ¿Resignado?

Álvaro Montero reaccionó

Después de la victoria 1-0 de Millonarios sobre Envigado en el estadio El Campín de Bogotá en la noche del viernes 16 de mayo, el portero Álvaro Montero fue consultado sobre la sanción en zona mixta.

En sus declaraciones, Montero aseguró que dichas decisiones no le compete evaluarlas y al mismo tiempo explicó que durante el compromiso buscó la tarjeta amarilla para no estar acumulado en los cuadrangulares.

"Me enteré después, cuando se acabó. Estaba borrando las tarjetas. Estaba planificando para entrar limpio. Son decisiones, eso no me compete evaluarlo", dijo.

Al ser consultado sobre si le parecía injusta la sanción, Montero respondió:

"Sí, pero eso no me compete a mi, recogí las moneditas apenas y ahí las tengo guardadas", agregó.

Finalmente, el guardameta aseguró que no cambiará su personalidad, la cual lo ha caracterizado por muchos años en el Fútbol Profesional Colombiano.

"Lo que sí puedo decir es que voy a seguir con mi personalidad, un poco graciosa, por momentos incómoda, por que no puedo cambiar lo que soy", puntualizó.