Álvaro Montero reveló todo en Millonarios: fuerte advertencia de Gamero

Millonarios tiene un gran presente en la Liga BetPlay 2024-II después de un inicio turbulento en el que se dudaba con la continuidad de varios jugadores, y, además, de Alberto Gamero por los malos resultados y el comienzo muy irregular que ponía en problemas a la institución albiazul. Sin embargo, con el paso del tiempo, corrigieron errores y ahora están a un paso de la final.

Un mano a mano que van a jugar contra Atlético Nacional viéndose las caras en dos ocasiones seguidas. La primera con la ventaja de jugar en Bogotá y llegando descansados, y la otra, un desenlace en Medellín que puede ser definitivo en el Grupo A.

Vea también: Los derbis bogotanos tienen dueño... Millos tu Papá!

El Clásico quedó en manos de Millonarios gracias a un único tanto de Leonardo Castro que fue suficiente para sumar tres puntos vitales y ponerse al lado de Atlético Nacional en la cima con seis unidades. Álvaro Montero fue crucial para lograr el triunfo.

Y es que, en los primeros minutos de los 45 minutos iniciales, el guardameta de la Selección Colombia ejecutó un saque de meta que Leonardo Castro aprovechó tras la desconcentración de David Ramírez Pisciotti y compañía en la zaga defensiva. Ahí, el goleador albiazul rompió las redes para la victoria definitiva.

ÁLVARO MONTERO REVELÓ LA ADVERTENCIA QUE LE HACE ALBERTO GAMERO EN MILLONARIOS

Además de brindar la asistencia en el gol de Leonardo Castro en el saque de meta sacando provecho del desconcierto de Santa Fe en la zaga defensiva, Álvaro Montero fue figura salvando varias opciones que tuvo el cuadro cardenal y en la entrevista final de los 90 minutos reglamentarios, Montero explicó lo que pasó en la acción del pase gol.

Sobre este tema, el guardameta guajiro se refirió a la asistencia, pero, entre risas, confirmó que es una jugada que no le gusta a Alberto Gamero y que le prohíbe recurrentemente hacerlo tan seguido. Esta vez lo hizo porque vio la posibilidad de que el club pudiera aprovecharlo con un goleador como Leonardo Castro.

Le puede interesar: Millonarios disputará una nueva final este fin de semana: los detalles

“Estamos representando a nuestra institución y siempre entregamos lo mejor de nosotros, aunque algunos partidos no salgan como queremos. La actitud siempre ha estado presente. Y sobre la asistencia… bueno, lo que pasa es que el profe Gamero no me deja hacer esos pases tan seguidos (risas). Pero cuando se presenta la oportunidad, trato de aprovecharla”, sentenció el guajiro.

Sin embargo, prohibido o no por parte de Alberto Gamero, fue el hecho que le dio la victoria a Millonarios en el partido vital del Clásico ante Independiente Santa Fe por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales.