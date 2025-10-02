Álvaro Montero sería fichado por un 'grande' de Liga Betplay para 2026

Hay quienes consideran que la salida de Álvaro Montero de Millonarios hacia Vélez Sarsfield fue un error por parte del portero quien ha tenido que conformarse con ser suplente durante el segundo semestre de 2025. De 14 partidos que ha disputado El Fortín desde su llegada, apenas ha atajado en dos.

Puede leer: Davinson Sánchez fascina a Europa y le proponen a Liverpool su fichaje

En consecuencia, se ha visto comprometida la presencia de Montero en las convocatorias más recientes a la Selección Colombia, y al día de hoy es probable que no haga parte de los jugadores que disputen la Copa del Mundo 2026. Ahora, se activa un 'plan de contingencia'.

Pues la fórmula para que el portero vuelva a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo es que tape constantemente, y por ello es que Álvaro Montero analiza volver al fútbol colombiano, de hecho, un equipo de tradición de la Liga Betplay lo tiene en sus planes.

Álvaro Montero volvería al fútbol colombiano, NO a Millonarios

Se conoció que Álvaro Montero podría llegar a Junior FC para 2026, o al menos es uno de los 'deseos' de Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero. Es posible que la oferta implique convertirse en el portero mejor pagado del fútbol colombiano.