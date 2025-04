Álvaro Montero sorprendió a Millonarios: más que tajante

Millonarios sigue sumando puntos en el todos contra todos de la Liga Betplay y sin duda, el portero Álvaro Montero es uno de los protagonistas de este buen momento que vive el equipo, pues sus atajadas lo han llevado a ser arquero de nivel selección Colombia.

Ahora, más de uno se ha sorprendido por el registro del portero en el cierre del todos contra todos de la Liga Betplay pues lo cierto es que Montero acumula ocho compromisos sin recibir gol y es el portero del torneo con más porterías invictas.

Lea también: Sebastián Montoya en la Fórmula 2: Resultados tras el GP de Arabia Saudita

Pese a sus errores en duelos como ante el Junior de Barranquilla, lo cierto es que el nivel de Montero viene en ascenso y podría llegar a ser determinante en cuadrangulares finales de la Liga Betplay en la que Millonarios espera ser protagonista. Además, la labor de la defensa de Llinás y Arias ha sido fundamental para este registro del jugador.

De esta forma, el cuadro dirigido por David González no ha recibido gol en sus compromisos ante el Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Alianza de Valledupar, Fortaleza, Nacional y América.

Ahora, el equipo enfrentaría un cierre de calendario del todos contra todos más que complicado pues luego de una seguidilla de compromisos en Bogotá, el cuadro azul deberá enfrentar tres juegos seguido por fuera de casa, pues el club enfrentó al América de Cali y ahora le restan sus visitas al Bucaramanga, el 27 de abril y a Once Caldas el 10 de mayo, esto tras el cambio aplazar el compromiso ante el Pereira que se disputaría en Bogotá.

Le puede interesar: Duro golpe para Mayra Ramírez: Chelsea fue goleado en Champions

¿Por qué se aplazó Millonarios vs Pereira?

El compromiso de la fecha 15 entre Millonarios y el Deportivo Pereira no se pudo realizar en su fecha original, domingo 20 de abril, ya que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no está disponible para el evento deportivo por cuestiones logísticas, ya que el próximo 24 de abril en dicho escenario se realizará el concierto de la banda System of a Down.