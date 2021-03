Amaranto Perea dice que no tendrá problema en irse cuando Junior se lo pida

Junior de Barranquilla se tomó un respiro tras el sufrido triunfo contra Caracas en el primer partido de la segunda fase previa de la Copa Libertadores en medio de su irregular presente en la Liga Betplay.

Amaranto Perea tiene una nueva oportunidad para su continuidad en el ‘tiburón’ y con la fase de grupos de la Copa Libertadores como objetivo. Sin embargo, sabe que su futuro pende de un hilo cada vez que se da una mala racha, aunque se sinceró sobre el pensamiento del club en este aspecto.

“Quizás los medios son los que viven cada partido como una posibilidad de mantenerme al frente, yo no lo vivo de esa manera, se han generado esas sensaciones porque los resultados no son los mejores, pero estamos a 2 puntos de estar en los 8, entonces no creo que al equipo le haya ido tan mal como se ha pretendido hacer ver”, señaló el DT en Win Sports TV.

Y agregó diciendo que él no se aferra al puesto y que, si debe dar un paso al costado en cualquier momento, no tendrá problema en hacerlo: “En el momento en el que la junta directiva sienta que por más confianza que se me está dando no soy, va a tomar la decisión y me iré contento y agradecido. He corregido cosas, pero al final dependemos muchas veces de que la pelota entre”.

“No hemos ganado como la gente quiere. Hemos buscando, hemos intentado con todos y no hemos podido en las últimas fechas encadenar 2 o 3 victorias seguidas que nos permitan tener más continuidad, también hay que gente que se ha lesionado, no hemos podido darle 3 partidos seguidos al mismo grupo y eso condiciona mucho. El máximo responsable de que Junior no ande como me gustaría que ande es el entrenador, sin duda soy el responsable, como lo he manifestado siempre”, mencionó a modo de autocrítica.

Hizo un balance sobre el triunfo en Copa Libertadores en Venezuela: “Sabíamos que es un equipo que juega a la transición, pero también sabíamos que podíamos encontrar lo espacios. No estamos siendo tan acertados y en un error que cometemos los rivales terminan cobrándonos, pagamos demasiado caros nuestros errores y quizás es eso lo que ha hecho que el equipo haya sufrido en algunos partidos”.

Y cerró hablando sobre el clásico contra Nacional el domingo: “Será un partido muy bonito, vamos con la intención de ganar, sabemos que Nacional tiene un buen equipo, pero Junior ante este tipo de rivales suele hacer buenos partidos. Siempre hemos estado obligados a ganar en Liga, estamos en mitad de todo y con posibilidades, aunque es cierto que el equipo tiene que ser mucho más regular y es lo que buscamos”.