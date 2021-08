El técnico Luis Amaranto Perea dejó de ser técnico de Junior de Barranquilla tras los malos resultados conseguidos en las cinco fechas que se han jugado de la Liga Betplay. El cuadro ‘tiburón’ solamente ha conseguido seis puntos de los 15 posibles, por lo cual, la directiva barranquillera decidió tomar cartas en el asunto para darle vuelta a este mal momento.

En la mañana de este miércoles, Amaranto concedió una rueda de prensa, donde fue consciente que “los resultados no avalaban mi continuidad en Junior. Reconozco qué hay muchas situaciones que no salieron bien”, pues las eliminaciones de la Copa Libertadores y Sudamericana también sumaron para tomar esta decisión.

Por otra parte, calificó que su relación con los directivos terminó de la mejor manera, a pesar de que los resultados no lo acompañaron: “Fueron claros conmigo, me apoyaron bastante y no tengo queja en ese aspecto. Con los jugadores también. Se trabajó de la mejor manera durante este proceso”.

En medio de la rueda de prensa, el técnico Perea tocó el tema sobre el escándalo que se presenció por el video que circuló donde los jugadores del equipo ‘tiburón’ ingerían cervezas en pleno entrenamiento: “No le veo nada malo. Yo autoricé. Se hizo un asado, se intentaba crear un momento de integración y pues preferí que se tomaran una cerveza en vez de otra bebida. No hay que darle tantas vueltas al asunto. No es una situación para dañar ni matar”.

Amaranto reconoció que existe un cansancio mental y po ello, “me voy a tomar seis meses para descansar y reflexionar. Después retomaré”. Y es que se llegó a especular que desde Boca Juniors lo habían contactado, a lo que el técnico respondió que “no hubo un llamado de Argentina, de Boca, de otro equipo sí, pero no puedo dar dato de nada”.

Finalmente se refirió sobre la llegada de su sucesor, Arturo Reyes, pues según él, “es una buena apuesta. Conoce la institución. Le deseo lo mejor. Junior es un toro muy grande, muy bravo”.