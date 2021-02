Amaranto Perea puso cara a las dudas por su futuro antes de Junior vs Millonarios

Junior de Barranquilla tiene un problema entre manos cuando enfrente este martes a Millonarios como local en el marco de la fecha 9 de la Liga Betplay. El Equipo tiburón ha hilado dos derrotas consecutivas y Amaranto Perea no convence desde lo futbolístico, por lo que futuro está en serias dudas.



Antes de enfrentar a Millonarios, el DT ofreció rueda de prensa y compartió sus impresiones sobre la situación de Junior: "Se nos acabaron esos ahorros que teníamos hace directamente una semana. En el fútbol no te puedes relajar ni un minuto, porque lo que parece que tienes ganado se pierde en un instante. Pero también pienso que el fútbol te da la oportunidad de volverte a levantar cada tres días y el partido ante Millonarios va a hacer una oportunidad muy linda para ver de qué estamos hechos y que ojalá podamos volver a la victoria por dos situaciones: por la victoria y el estado anímico”.



Habló sobre las duras críticas que ha recibido en los últimos días: “Explicarle a la gente nuestro trabajo es muy difícil porque en este momento el resultado nos dice otra cosa. Cuando hay cambios, suelen pasar estas cosas y yo entiendo que Junior es un equipo que tiene que arrancar bien, mantenerse bien y finalizar bien, porque genera muchísimo sentimiento".



Y también reconoció el valor que tiene junior para la ciudad de Barranquilla: "Es increíble cómo la gente en esta zona del país quiere a su Junior y los estados anímicos de la ciudad dependen mucho de lo que haga el equipo. En este caso yo soy el responsable de todo lo que ha venido pasando”.



El DT cerró la rueda de prensa respaldando s trabajo en medio de las dudas por su continuidad: "Han sido detalles los que nos han privado de tener más puntos. No creo que sea todo tan malo, pero también entiendo que el resultado de alguna manera manda. Es como todo, si ganas un par de partidos baja la marea. Hoy todo pasa por ganar a un equipo muy importante como Millonarios”.