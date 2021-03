Amaranto Perea responde: el juego de Junior, sus metas y el tiempo para ver resultados

A pesar de ser quinto en la Liga BetPlay Dimayor con 16 puntos después de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, Junior de Barranquilla no convence a su afición principalmente por las irregularidades que ha tenido en su rendimiento a lo largo del año.

Luis Amaranto Perea, director técnico del conjunto 'tiburón', ha asegurado en reiteradas ocasiones que asume la responsabilidad de los errores y juegos perdidos que ha sufrido la institución 'rojiblanca'.

Este martes 2 de marzo, Perea aceptó en que Junior no ha estado a la altura en cuanto a temas de intensidad y ha tenido importantes complicaciones.

"Es cierto que Junior no ha estado a la altura en cuanto a la intensidad. Cuando tenemos muchos partidos, tenemos complicaciones que nos han costado. No hemos logrado mantener la intensidad por 90 o 95 minutos", afirmó el entrenador en diálogo con Win Sports.

Por otro lado, el estratega indicó que dirigir a un equipo grande de Colombia conlleva una gran responsabilidad, por lo que siente sobre su espalda el peso de hacer sentir a la afición feliz.

"Dirigir un equipo grande como lo es Junior conlleva una gran responsabilidad. Los que vivimos del fútbol queremos ganar y hacer sentir a la gente feliz y desgraciadamente Junior no es un equipo estable como queremos. Me genera preocupación, pero creo que trabajo bien. Estos equipos generan muchas pasiones. La gente quiere que gane y golee", dijo.

Perea aceptó que no ha cumplido con las expectativas que tenía en mente, pero espera que el plantel adquiera la concentración que desea en todos los partidos.

"No he respondido a las expectativas que se han generado. Tenemos tanta capacidad que creemos que podemos apretar al final un poco y resolver y no siempre alcanza. Creo que para lograr la gloria, la gloria duele. Cada tres días debemos ser competitivos, lograr el esfuerzo los 90 minutos y no 30", señaló.

El director técnico 'rojiblanco' aseguró que se siente con la capacidad de estar al frente de Junior, aunque aseveró que cambiar la mentalidad de los futbolistas y hacer que aparezca su estilo de juego toma tiempo.

"Junior tiene buenos jugadores. Junior siempre ha sido un equipo exigente. No me preocupa la exigencia, es importante que se exija. Hay gente que dice que no tengo las capacidades y están equivocados. Me siento con las capacidades. Cambiar supone que las cosas no aparezcan de la noche a la mañana. Para cambiar hay que tener valentía y no tengo miedo", afirmó.

Al ser consultado sobre el desorden que por momentos se percibe en Junior dentro de la cancha y las dificultades que ha encontrado en los entrenamientos, el entrenador explicó que: "puede ser que por momentos parezcamos desordenados. En los entrenamientos se han visto cosas muy buenas. Hay mucha intensidad y todos quieren jugar. Hay momentos en los que nos toca quitar tareas por que todos son muy atentos. En Junior hay jugadores con mucho recorrido y cambiar hábitos de gente grande es difícil, nuestro trabajo tiene una carga muy alta cognitiva".

Finalmente, Amaranto Perea aseguró que después de haber asumido a Junior no tiene en mente volver a ser segundo entrenador de ningún equipo.