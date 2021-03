Amaranto Perea saca pecho: "Hemos mejorado y hay que seguir creciendo"

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior de Barranquilla, habló luego del triunfo ante Jaguares por 2-0 en la Liga Betplay. El conjunto 'tiburón' superó con creces a la escuadra de Córdoba y sigue consolidando su posición en los ocho del FPC.

Para Amaranto fue clave el haber encontrado el estilo de juego y que los jugadores se han comprometido con el proyecto, esto ayuda a ganar partidos claves y prepararse para la Copa Libertadores, máximo objetivo del conjunto costeño.

"Era necesario ganar y de la forma en que lo hicimos. Dominamos el juego, no le dimos referencia a la línea defensiva. Hemos mejorado y a partir de ahí, esto nos tiene que fortalecer para seguir creciendo. Nos queda el domingo otra gran final, para ir tranquilos a ese partido de Copa Libertadores", aseguró Perea.

Respecto al trabajo táctico del 'tiburón', Perea destacó el nivel mostrado por los jugadores en cada línea.

"Defendimos bien, repartimos los esfuerzos una vez más, con un 'Teo' grande, que aparece en los momentos que tiene que aparecer. Hoy había que estar muy concentrados, mantener la pelota y creo que lo hicimos bastante bien. El resultado inclusive es corto", agregó.

Sobre el significativo ascenso del Junior en la tabla de posiciones, Perea dice que no está todo dicho.

"No, para nada. Está todo muy difícil. Ganar hoy es muy importante, hay muchos cruces directos y eso nos da mucha fuerza, mucha credibilidad. Esto hasta la última fecha no se va a cerrar y no podemos relajarnos en lo absoluto", concluyó.

Junior está en la tercera posición de la tabla con 27 puntos y una diferencia de gol de 8 tantos, siendo uno de los conjuntos con mayor cantidad de tantos anotados.