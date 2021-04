América, a la expectativa: ¿cuándo regresarían Adrián Ramos y Lucumí?

América de Cali enfrenta esta noche al Atlético Mineiro en busca de sumar su primer triunfo en la fase de grupos Copa Libertadores. Los rojos no podrán contar con tres jugadores claves en el juego del equipo: Jeison Lucumí, Marlos Torres y el capitán Adrián Ramos. Esta noticia genera gran preocupación en el cuerpo técnico que deberá buscar variantes.

Puede ver: Canal que transmite Atlético Mineiro vs América ONLINE EN VIVO; Libertadores

Pero ¿cuándo regresarán estos jugadores a las canchas? Se conoció por parte del médico Germán Alberto Ochoa, en charla con el Súper Combo de RCN Radio Red, que los futbolistas ya se han venido sintiendo mejor y podrían actuar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay ante Millonarios.

Ramos y Lucumí estarían en dichos encuentros, aparentemente; sin embargo, se espera que puedan seguir superando las dolencias y empiecen a hacer fútbol competitivo en los entrenamientos. No obstante, el tema de Marlon Torres parece ser más complicado. El jugador todavía no está del todo bien y dependerá de los resultados diagnósticos próximos para tenerlo o no en el radar del encuentro.

Lo claro es que América tendrá una semana muy competitiva llena de tensión, pues el futuro del técnico Juan Cruz Real se podría definir en estos días. Ya se habla que, si no se consiguen los puntos necesarios, la dirigencia del club vería otras opciones para el banco técnico de la institución.

Lea también: América de Cali y la principal opción para reemplazar a Juan Cruz Real

Entretanto, América jugará en Libertadores su tercer partido con el Deportivo La Guaira de Venezuela el próximo jueves 6 de mayo. Ahí se concluirá la primera ronda de los grupos.