América a romper la mala racha frente a Pasto para seguir soñando
Mañana América se juega la vida frente a Pasto en el partido pendiente por la fecha 3 de la liga Betplay.
América está viviendo un semestre para el olvido, a pesar de la victoria del fin de semana sobre Once Caldas el equipo no logró salir del último puesto y ahora enfrenta un rival que está en sus mismas condiciones buscando salir del fondo y meterse en la pelea por entrar a los ocho.
Si bien el equipo americano matemáticamente todavía está vivo incluso perdiendo mañana, en caso de dejar pasar esta oportunidad quedaría realmente complicado.
Todo o nada para América
La liga ha sido muy amable con los equipos de mal arranque, la inconsistencia de los de arriba mantiene con vida a los de abajo y América es uno de esos, pese a haber ganado solo dos de los 11 partidos de este semestre el equipo ganando se metería directo a la pelea por entrar a los ocho, quedaría a solo 4 puntos del octavo.
Todo indica que este semestre el número mágico para entrar será un poco más bajo de lo normal, con 17 puntos el Cali cierra el grupo de los ocho y equipos como Millonarios que empezó de muy mala manera ya está a solo 3, América consiguiendo una victoria quedaría con 13 a 4 de su rival de patio y se metería directo en la pelea con 21 puntos por disputar.
El rival llega en las mismas condiciones, el Pasto llega penúltimo con las mismas unidades de América pero con un gol más en la diferencia, ambos buscarán una victoria que les permita soñar.
A mantener lo hecho frente al Once
Frente a Once Caldas el conjunto americano jugó lo que seguramente fue su mejor partido en lo que va del semestre, una buena presión y muchas opciones que no lograron capitalizar, con el regreso del ídolo Adrián Ramos buscan mejorar las estadísticas en ataque y mejorar en cuanto a opciones creadas y goles convertidos.
El registro de los últimos 5 enfrentamientos no es muy favorable para las intenciones del equipo de Cali, ganó solo uno de los últimos 5 y tres de estos terminaron en empate. A esto se le suma que en los últimos 4 encuentros no ha podido ganarle.
