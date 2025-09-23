América a romper la mala racha frente a Pasto para seguir soñando

Todo o nada para América

La liga ha sido muy amable con los equipos de mal arranque, la inconsistencia de los de arriba mantiene con vida a los de abajo y América es uno de esos, pese a haber ganado solo dos de los 11 partidos de este semestre el equipo ganando se metería directo a la pelea por entrar a los ocho, quedaría a solo 4 puntos del octavo.

Todo indica que este semestre el número mágico para entrar será un poco más bajo de lo normal, con 17 puntos el Cali cierra el grupo de los ocho y equipos como Millonarios que empezó de muy mala manera ya está a solo 3, América consiguiendo una victoria quedaría con 13 a 4 de su rival de patio y se metería directo en la pelea con 21 puntos por disputar.

El rival llega en las mismas condiciones, el Pasto llega penúltimo con las mismas unidades de América pero con un gol más en la diferencia, ambos buscarán una victoria que les permita soñar.