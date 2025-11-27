América advierte a todos tras la victoria ante Medellín: "es un golpe anímico"

¿Qué debe mejorar el América para los otros partidos?

El estratega se mostró contento con el resultado del partido y pese a reconocer que hay cosas por mejorar, dejó claro que este compromiso tuvo más cosas buenas que malas y que motivan para seguir pensando en el objetivo de alcanzar la final.

“Son más las cosas positivas que las negativas, obviamente siempre se tienen que corregir cosas, pero destacar mucho la capacidad que tuvo América para reaccionar, la entereza que tuvo y en la parte táctica creo que se hizo un buen juego”, afirmó el técnico.

“El equipo está dando todo para estar en la pelea, nos decían que éramos cenicientas que íbamos a quedar últimos, pero bueno el plantel en general está muy unido con el cuerpo técnico y creo que con mucha humildad vamos a seguir peleándola, América es un equipo grande y vamos partido a partido para para sacar los resultados” complementó Escobar.