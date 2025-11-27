Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 22:40
América advierte a todos tras la victoria ante Medellín: "es un golpe anímico"
La 'Mechita' se pone en la pelea por jugar la final de la Liga BetPlay.
El Estadio Olímpico Pascual Guerrero fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que terminó con un triunfo agónico por 2-1 para el conjunto escarlata, que revive en el cuadrangular tras dos partidos sin obtener el triunfo.
El equipo de los ‘Diablos Rojos’ llegó a 4 puntos en el grupo y mira de cerca a Junior y Atlético Nacional (líderes con 5 unidades); mientras que Independiente Medellín quedó al borde de la eliminación con apenas u punto en tres partidos disputados.
Lea también: Independiente Medellín: cuentas para clasificar a la final de Liga Betplay
En otras noticias: nueva polémica con Harold Santiago Mosquera
Álex Escobar aplaudió las sustituciones realizadas por David González
El entrenador que dirige en el banquillo del América bajo las órdenes de David González, dejó claro que los movimientos del técnico antioqueño fueron esenciales para que el conjunto escarlata supiera afrontar el segundo tiempo y la arremetida del Medellín, que luego perdió un hombre y terminó perdiendo el compromiso al minuto 85 tras el gol de Adrián Ramos.
"La estructura del plan de juego fue fundamental, América hizo un gran primer tiempo y creo que el segundo tiempo ellos hacen cambios importantes pero el equipo mostró mucha aplicación y mucha entereza, no hay equipo perfecto y creo que se debe destacar mucho la capacidad que tuvo el profe David para hacer los cambios”, dijo Escobar.
¿Qué debe mejorar el América para los otros partidos?
El estratega se mostró contento con el resultado del partido y pese a reconocer que hay cosas por mejorar, dejó claro que este compromiso tuvo más cosas buenas que malas y que motivan para seguir pensando en el objetivo de alcanzar la final.
“Son más las cosas positivas que las negativas, obviamente siempre se tienen que corregir cosas, pero destacar mucho la capacidad que tuvo América para reaccionar, la entereza que tuvo y en la parte táctica creo que se hizo un buen juego”, afirmó el técnico.
“El equipo está dando todo para estar en la pelea, nos decían que éramos cenicientas que íbamos a quedar últimos, pero bueno el plantel en general está muy unido con el cuerpo técnico y creo que con mucha humildad vamos a seguir peleándola, América es un equipo grande y vamos partido a partido para para sacar los resultados” complementó Escobar.
Fuente
Antena 2