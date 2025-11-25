América anunció grata sorpresa a poco tiempo de enfrentar al Medellín

América de Cali no ha tenido su mejor desempeño en el inicio de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ perdió 1-0 contra Nacional y empató 1-1 con Junior en su duelo más reciente, por eso, buscará ante el Medellín sumar su primera victoria en esta fase del torneo.

El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que perder más puntos en la próxima fecha de estos cuadrangulares podría dejarlos muy comprometidos en el objetivo de avanzar a la final, por eso, las directivas han tomado una decisión que beneficia al hincha americano y también al club.

