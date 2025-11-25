Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 19:11
América anunció grata sorpresa a poco tiempo de enfrentar al Medellín
El equipo escarlata buscará su primer triunfo en estos cuadrangulares.
América de Cali no ha tenido su mejor desempeño en el inicio de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ perdió 1-0 contra Nacional y empató 1-1 con Junior en su duelo más reciente, por eso, buscará ante el Medellín sumar su primera victoria en esta fase del torneo.
El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que perder más puntos en la próxima fecha de estos cuadrangulares podría dejarlos muy comprometidos en el objetivo de avanzar a la final, por eso, las directivas han tomado una decisión que beneficia al hincha americano y también al club.
América anunció sorpresa para el duelo contra Medellín
Para el partido ante el cuadro ‘poderoso de la montaña’ que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 6:30 de la tarde, las directivas escarlatas han decidido ofrecer un 2x1 para los abonados que quieran asistir al compromiso en compañía de sus amigos o familiares.
La promoción está destinada para todas las tribunas del estadio, buscando motivar al hincha escarlata para que acompañe al equipo en el importante duelo ante el Medellín, recordando que en este segundo semestre del año, América ha sufrido mucho en el aspecto económico por la poca afluencia de público al recinto deportivo, afectando los ingresos por taquilla que se reciben por parte de los aficionados (5.611 espectadores en el anterior partido contra Junior).
🇦🇹 Escarlata, ante Medellín tendremos 2x1 en todas las tribunas del Pascual Guerrero. Si eres abonado, aprovecha el gancho americanito para que disfrutes en familia de la fecha 3 de los cuadrangulares. ¡Nos vemos el jueves en San Fernando! 👹— América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2025
🎟️ Compra tu boleta ya:… pic.twitter.com/pYqpUbpY35
¿Cómo va el cuadrangular del América de Cali?
El conjunto rojo de la ciudad de Cali se ubica de momento en la penúltima posición del grupo con un punto, misma unidad tiene el Deportivo Independiente Medellín, que aparece en este momento como rival directo para salir del fondo de la tabla.
Por otro lado, Junior de Barranquilla lidera el cuadrangular A con 4 puntos, mismos que Atlético Nacional, a quien supera por haber anotado más goles en los partidos anteriores, una zona apretada en la que todavía no está nada dicho, pero que los resultados de la tercera fecha podrían ser calves.
