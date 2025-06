América apela al milagro: cuentas para clasificar a la final de Liga Betplay

Es pertinente recordar que América debe hacer seis puntos de seis posibles para llegar a once y tener chances de clasificar a la final. En caso de hacerlo y quedar igualado en unidades con cualquier otro equipo (Medellín o Tolima), serán finalistas los Escarlatas debido a que cuentan con la 'ventaja deportiva' por haber terminado líderes de la fase regular.

Programación fechas 5 y 6 de cuadrangulares

Fecha 5 - domingo 15 de junio

Medellín vs Tolima - Atanasio Girardot (6:15 p. m.)

Junior vs América - Metropolitano (8:20 p. m.)

La sexta fecha aún no tiene programación definida, pues depende de los resultados del domingo. Los partidos de tal jornada serán América vs Medellín y Tolima vs Junior.

Cabe recordar que el grupo B de los cuadrangulares semifinales tampoco está resuelto, pues Millonarios (6), Santa Fe (6), Nacional (5) y Once Caldas (3) se mantienen con vida a dos fechas del final, en una zona que es aún más pareja.