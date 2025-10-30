América aprovecharía situación del Pereira: ficharía a dos referentes

Sin duda alguna, la situación del Deportivo Pereira con una crisis de resultados y administrativa que ha llevado al club a tomar decisiones de jugar con la Sub-20 por las incesantes deudas pendientes a jugadores y cuerpo técnico, ha causado un huracán enorme.

Seguramente, varios jugadores no continuarán dentro de la plantilla para el próximo año y ya empiezan a haber interesados en las grandes piezas del cuadro pereirano que quedará completamente desarmado. Futbolistas como Samy Merheg, Carlos Darwin Quintero, Kelvin Osorio, Yesus Cabrera, entre otros saldrían una vez termine el 2025.

Pereira quedó eliminado sin chances de clasificar para los cuadrangulares en una situación deplorable. Por esta razón, clubes como América, Millonarios, Deportivo Cali, Junior, y otros más ya han puesto sus ojos en referentes del club ‘Matecaña’.

En el programa La FM Más Fútbol, Francisco ‘Pacho’ Vélez sentenció que, “les puedo adelantar que Quintero (Carlos Darwin) está en los planes, de verdad dudo que permanezca en Pereira y tiene la posibilidad del Deportes Tolima y el América de Cali”. Pero, si se da lo del cuadro escarlata, no sería el único del Pereira.

AMÉRICA VA POR OTRO REFERENTE DEL PEREIRA

El futuro de Carlos Darwin podría estar relacionado nuevamente con el América, equipo del cual llegó al Pereira. A sus 38 años, el tumaqueño quiere seguir jugando y podría hacerlo en el elenco vallecaucano con un compañero del elenco risaraldense.

Una vez que ‘Pacho’ Vélez adelantó que Carlos Darwin Quintero saldría del Pereira para llegar al América o al Tolima, afirmaron que el otro que suena para volver al cuadro escarlata es nada más ni nada menos que Yesus Cabrera. El mediocampista haría una gran dupla con Quintero en caso de llegar ambos a la institución vallecaucana.

Son apenas primeros rumores que indican del interés del América de Cali en volver a contar con dos pilares fundamentales del Deportivo Pereira al aprovechar la situación que vive el club. Si no fuera por esta crisis administrativa, seguramente no estarían en los planes, dado que Carlos Darwin vive mucho los colores del cuadro ‘Matecaña’ y Yesus estaba tranquilo con un buen presente.

Habrá que esperar qué pasa con ambos jugadores. América parte como uno de los posibles destinos para Yesus y Quintero, pero todo se dará cuando termine el semestre, dado que los escarlatas siguen peleando por clasificar.