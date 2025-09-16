América va de mal a peor: hinchas ya no soportan los malos resultados

La 'mechita' comenzó una nueva historia de la mano de David González, director técnico que llegó al cuadro 'escarlata' como reemplazo del estratega argentino, Diego Raimondi, quien dejó al equipo con graves problemas deportivos en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

América ya se puso al día con el calendario de la liga de clausura y la situación es realmente preocupante, ya que solamente ha podido sumar una victoria a lo largo de las 11 fechas disputadas hasta el momento. González llegó con el propósito de revertir esta situación pero no lo ha conseguido, sumando un reciente empate ante Bucaramanga y causando absoluto descontento por parte de los fanáticos, los cuales demuestran su descontento con la ausencia en el Pascual Guerrero.

Preocupante cifra de hinchas de América en el Pascual Guerrero contra Bucaramanga

América ya cumplió con su partido pendiente contra Atlético Bucaramanga, el cual correspondía a la fecha 2 de la Liga BetPlay y el cual terminó con un marcador de 0-0. En este partido fue el cuadro 'escarlata' el que auspició como local en le Estadio Pascual Guerrero, pero esta no fue la única ventaja que tuvo América, ya que el cuadro 'leopardo' terminó con 10 jugadores, pero el equipo de González no supo aprovechar la ventaja numérica.

Para este partido los hinchas de la 'mechita' ya se encontraban bastante predispuestos tras el mal presente deportivo que se encuentran viviendo y al cual no ha podido aportar David González, razón por la cual en forma de protesta han dejado de asistir al Pascual Guerrero y el punto más bajo fue contra Atlético Bucaramanga.