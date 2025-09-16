Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 20:50
América va de mal a peor: hinchas ya no soportan los malos resultados
América no levanta cabeza y los hinchas ya se están desesperando con los malos resultados.
La 'mechita' comenzó una nueva historia de la mano de David González, director técnico que llegó al cuadro 'escarlata' como reemplazo del estratega argentino, Diego Raimondi, quien dejó al equipo con graves problemas deportivos en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
América ya se puso al día con el calendario de la liga de clausura y la situación es realmente preocupante, ya que solamente ha podido sumar una victoria a lo largo de las 11 fechas disputadas hasta el momento. González llegó con el propósito de revertir esta situación pero no lo ha conseguido, sumando un reciente empate ante Bucaramanga y causando absoluto descontento por parte de los fanáticos, los cuales demuestran su descontento con la ausencia en el Pascual Guerrero.
Le puede interesar: América no ve una: empate ante Bucaramanga con un Pascual vacío
Preocupante cifra de hinchas de América en el Pascual Guerrero contra Bucaramanga
América ya cumplió con su partido pendiente contra Atlético Bucaramanga, el cual correspondía a la fecha 2 de la Liga BetPlay y el cual terminó con un marcador de 0-0. En este partido fue el cuadro 'escarlata' el que auspició como local en le Estadio Pascual Guerrero, pero esta no fue la única ventaja que tuvo América, ya que el cuadro 'leopardo' terminó con 10 jugadores, pero el equipo de González no supo aprovechar la ventaja numérica.
Para este partido los hinchas de la 'mechita' ya se encontraban bastante predispuestos tras el mal presente deportivo que se encuentran viviendo y al cual no ha podido aportar David González, razón por la cual en forma de protesta han dejado de asistir al Pascual Guerrero y el punto más bajo fue contra Atlético Bucaramanga.
El recibimiento al equipo comandado por Leonel Álvarez a la ciudad de Cali estuvo enmarcado por un total de 1.791 personas que estuvieron presentes en el escenario deportivo, señal de completo descontento por lo que está pasando con el equipo en la presente temporada 2025.
En otras noticias: ¿Se equivocó David González al irse al América?
Lea también: González se desespera con América: dejó afuera a 5 jugadores
Próximo partido de América de Cali en la Liga BetPlay
América regresa a la acción en la Liga BetPlay en el marco de la fecha 12, en la cual volverá a auspicia como local en el Estadio Pascual Guerrero recibiendo a un equipo que ha venido de menos más en la competencia como lo es Once Caldas. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre sobre las 20:10 hora local.
Fuente
Antena 2