América busca arquero: tiene 'charlado' a un ex Selección Colombia y con pasado en Europa

América de Cali piensa en un portero para el próximo semestre, pues el primer semestre no ha arrojado un balance positivo para Diego Novoa, quien es resistido por un sector importante de la hinchada y parece que no continuará custodiando el pórtico, o al menos no será la primera opción.

Pues se ha confirmado que América de Cali tiene en sus planes a un arquero, con quien incluso el máximo accionista, Tulio Gómez, conversó por lo que ya estaría 'charlado' para la próxima temporada.

América está interesado en el fichaje de Iván Arboleda

De tal forma, el elegido por América es Iván Arboleda, quien actualmente se encuentra como agente libre y por ende negociaría directamente con el club para convertirse en uno de los refuerzos para el próximo semestre.

Arboleda, de 27 años y con pasado en la Selección Colombia (cuatro partidos con la sub 17 y uno con la absoluta) es uno de los porteros que ha sido relacionado con varios equipos de Colombia; no obstante, parece que el interés de América va más es serio.

Asimismo, Arboleda pasó por Rayo Vallecano de España, en donde compartió vestuario con Falcao García, más allá de que nunca llegó a debutar en la disciplina Franjirroja.

Entre tanto, los mejores recuerdos de Iván Arboleda son vistiendo la camiseta de Banfield, en donde se posicionó como uno de los arqueros más importantes de Colombia. Posteriormente fue jugador de Newell´s Old Boys.