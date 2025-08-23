América cambiaría de DT: le apuntó al fichaje de rival directo de Liga BetPlay

El semestre de clausura de la Liga BetPlay sigue dejando varias sorpresas y polémicas con el pasar de los partidos en donde los líderes cada vez más se van consolidando en lo más alto de la tabla de posiciones, al igual que los clubes que no levantan cabeza y se hunden cada vez más.

Entre los más damnificados en el arranque de esta nueva edición de la Liga BetPlay se encuentra América de Cali, el cual tampoco la pasa bien a nivel internacional tras quedar eliminado en la instancia de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense. Los malos resultados de la 'mechita' han llevado a que se hable sobre la posible salida de Diego Raimondi y el que llegaría a ser su reemplazo, donde sonó justamente el nombre de Leonel Álvarez, pero el estratega descartó la posibilidad.

Leonel Álvarez desmintió su llegada a América de Cali

América quedó eliminado de la Copa Sudamericana en manos de Fluminense y ahora el objetivo está puesto en las competencias locales, pero el camino para quedar campeón, principalmente de la Liga BetPlay, es bastante complicado, en especial por el mal arranque que tuvieron y que dejan al club en la casilla 18 con tan solo 4 puntos.

Frente a esta situación se ha especulado que el cuadro 'escarlata' pueda llegar a cambiar pronto de director técnico para intentar enderezar el camino y buscar victorias que le permitan soñar con uno de los títulos del semestre de clausura. Es por ello que ya habrían empezado a sonar nombres como el de Juan Cruz Real y el propio Leonel Álvarez, quien milita actualmente con Atlético Bucaramanga.