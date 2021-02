América: Carrascal confirmó que le molesta ser suplente y habló de su relación con Cruz Real

América de Cali no ha tenido el mejor arranque en la Liga BetPlay Dimayor I-2021 ya que hasta el momento suma ocho puntos luego de una sola victoria, cinco empates y una derrota que lo tienen en la posición 12. Una de las razones por las que el equipo 'escarlata' no ha conseguido los resultados deseados, según su hinchada, ha sido por la ausencia del volante de primera línea Rafael Carrascal, quien fue habitual titular en la temporada anterior.

De los siete partidos disputados, Carrascal ha jugado la misma cantidad, pero solo cuatro han sido desde el pitazo inicial. Con respecto a lo que ha sido su suplencia, el mediocampista aceptó que le molesta estar en el banco, pero al mismo tiempo respeta las decisi0nes del entrenador Juan Cruz Real.

"He sentido el apoyo de los hinchas que me preguntan por qué no soy titular. En América hay una cabeza, hay un técnico que toma las decisiones, uno como jugador tiene que acatarlas. Trabajo día a día para ser titular. Él (Juan Cruz Real) siempre tomará la última decisión. Si es conveniente que esté en el banco de suplente lo aceptaré", afirmó el futbolista en diálogo con la periodista Sheyla García.

Seguidamente, Carrascal indicó que en ningún momento ha tenido alguna diferencia con el entrenador, por lo que seguirá trabajando para ganarse un lugar.

"No he tenido ninguna discusión ni diferencia con el técnico, son decisiones de él. Si él lo cree así, estaré en el banco. Toca seguir trabajando para pelear por ese puesto. A veces me molesta estar suplente, me siento un jugador competitivo", puntualizó.

Por otro lado, el mediocampista dio a conocer los jugadores con los que tiene una "guerra sana" por un lugar en el centro de la cancha de América.

"No es siempre con Yesus (Cabrera), él da mucha salida y siempre maneja los hilos del partidos. La guerra es con Luis Paz, Rodrigo Urueña y Luis Sánchez. El que esté mejor es el que va a jugar", dijo.

Finalmente, Rafael Carrascal afirmó que con él en cancha, América de Cali tendrá "mucha posesión del balón y un primer pase claro".