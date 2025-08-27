América celebra buena noticia: decisión de Selección Colombia alivia

Hay muchas cosas que están en juego para las diferentes categorías de la Selección Colombia. Por un lado, la absoluta deberá enfrentar a Bolivia y Venezuela en los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad de sumar para poder sellar la clasificación para el Mundial. La Sub-20 deberá afrontar la Copa del Mundo en Chile.

Vea también: "Entrena poco": Durán acabó con la paciencia de Mourinho

Mientras tanto, los clubes de la Liga BetPlay también se juegan cosas en un torneo en el cual grandes equipos están en la cuerda floja como América de Cali que será afectado por las Eliminatorias. No podrá tener delanteros en la vuelta de la Copa BetPlay ni en el clásico contra el Deportivo Cali a Jhon Murillo, Rodrigo Holgado ni Luis Ramos (convocados a Venezuela, Malasia y Perú).

Los malos resultados se suman a las bajas que tendrá en una discutida gestión de Gabriel Raimondi. A los convocados con estas selecciones, se le suma Yojan ‘Papula’ Garcés, único referente en punta que le quedaría al entrenador argentino y que César Torres quiere tener en el último microciclo previo al Mundial Sub-20.

¿AMÉRICA PRESTARÁ A YOJAN GARCÉS A LA SELECCIÓN SUB-20?

Con esa urgencia que tiene el América por sumar puntos y por retomar la confianza en la Liga BetPlay, el club estaría pidiéndole a la Selección Colombia que no lo tenga en cuenta para los microciclos, puesto que se quedarán sin atacantes en la ventana de las Eliminatorias que concuerdan con esta convocatoria de César Torres con miras al Mundial de la categoría de septiembre.

Le puede interesar: América no levanta cabeza y perdió con Bucaramanga en Copa Betplay

En ese orden de ideas, América ya había hecho la solicitud para decirle al cuerpo técnico que no tenga en cuenta a Yojan Garcés para este microciclo que iniciará el 7 de septiembre. En esos días, los escarlatas enfrentarán al Deportivo Cali por la fecha de clásicos.

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Yojan ‘Papula’ Garcés ya fue desconvocado para el microciclo de la Selección Colombia Sub-20. César Torres lo había tenido en cuenta para esa última sesión antes del Mundial, pero en vistas de la necesidad del América, decidieron que siga en el club para disputar la Copa BetPlay y la Liga.

LA NECESIDAD DEL AMÉRICA EN LA LIGA BETPLAY

América está en una zona crítica después de perder ante Bucaramanga en la ida de la Copa BetPlay. En la Liga tampoco hay reacción con un camino irregular muy lejos de la parte alta y de la zona de clasificación para los cuadrangulares. La delantera espera dar el golpe en estos momentos y Yojan Garcés tendrá que sacar la cara ante los llamados.

Lea también: Alemania le recordó a Luis Díaz su flojo partido: "Desperdició siete"

Yojan Garcés tendrá la obligación de echarse el equipo al hombro en la zona ofensiva para poder darle vuelta a la Copa BetPlay y para poder corregir el mal momento del equipo en fechas decisivas del rentado local. Colombia lo liberó y ahora espera tener un buen rendimiento para ser convocado en el combinado nacional para el Mundial Sub-20.