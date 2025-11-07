Actualizado:
América celebra en la tabla pero sufre con el equipo: Tres lesionados frente a Chicó
Los diablos rojos ganaron y se metieron a los ocho, pero sufrieron lesionados.
América ganó y gustó frente a un limitado Chicó y con esto se metió al grupo de los ocho y sueña con cuadrangulares. El partido fue muy positivo para los dirigidos por David González que se impusieron con facilidad al equipo de Tunja en un encuentro que casi no se juega por las distintas complicaciones que tuvieron para encontrar estadio, primero en Tunja no se podía, después Bogotá no aceptó y se terminó volviendo a la sede inicial en un campo de juego que estaba en muy malas condiciones.
Victoria, 3 puntos y 3 lesionados
Los diablos rojos se metieron de lleno al grupo de los ocho con el triunfo, llegaron a 26 puntos con diferencia de gol de +4 y superaron a Alianza que quedó con los mismos puntos pero con una diferencia de gol de +1. Esta victoria deja a América dependiendo de si mismo para clasificar a falta de solo dos jornadas y complica las aspiraciones de equipos como Santa Fe o Llaneros.
Lamentablemente para los aficionados americanos no todas las noticias fueron buenas en medio del partido jugado en Tunja ya que 3 jugadores tuvieron que salir sustituidos por lesión, José Cavadía, Omar Bertel y Andrés Felipe Roa salieron del terreno de juego con evidentes molestias. A falta de los exámenes médicos desde el club temen por la gravedad de las lesiones, sobre todo teniendo en cuenta el difícil calendario que se le viene al equipo en las próximas semanas.
Contra quién juega América
América de Cali está vivo aún en ambos torneos, tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay por lo que en estas semanas tendrá compromisos en ambos frentes. Por liga los diablos rojos deberán confirmar su clasificación recibiendo a Unión y después tendrán una dura salida cuando enfrenten a Medellín en el Atanasio por la última fecha. Por copa la situación es más complicada para el equipo caleño que deberá darle vuelta a un doloroso 4-1 que sufrió en su visita a Nacional.
