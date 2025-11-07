Cargando contenido

América celebra en la tabla pero sufre con el equipo: Tres lesionados frente a Chicó
América celebra en la tabla pero sufre con el equipo: Tres lesionados frente a Chicó
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 06:55

América celebra en la tabla pero sufre con el equipo: Tres lesionados frente a Chicó

Los diablos rojos ganaron y se metieron a los ocho, pero sufrieron lesionados.

América ganó y gustó frente a un limitado Chicó y con esto se metió al grupo de los ocho y sueña con cuadrangulares. El partido fue muy positivo para los dirigidos por David González que se impusieron con facilidad al equipo de Tunja en un encuentro que casi no se juega por las distintas complicaciones que tuvieron para encontrar estadio, primero en Tunja no se podía, después Bogotá no aceptó y se terminó volviendo a la sede inicial en un campo de juego que estaba en muy malas condiciones. 

Lea también
Image
América de Cali tabla de reclasificación

América saca ventajas con Millonarios: tabla de reclasificación de Liga BetPlay

Ver más

Victoria, 3 puntos y 3 lesionados

Los diablos rojos se metieron de lleno al grupo de los ocho con el triunfo, llegaron a 26 puntos con diferencia de gol de +4 y superaron a Alianza que quedó con los mismos puntos pero con una diferencia de gol de +1. Esta victoria deja a América dependiendo de si mismo para clasificar a falta de solo dos jornadas y complica las aspiraciones de equipos como Santa Fe o Llaneros. 

Lamentablemente para los aficionados americanos no todas las noticias fueron buenas en medio del partido jugado en Tunja ya que 3 jugadores tuvieron que salir sustituidos por lesión, José Cavadía, Omar Bertel y Andrés Felipe Roa salieron del terreno de juego con evidentes molestias. A falta de los exámenes médicos desde el club temen por la gravedad de las lesiones, sobre todo teniendo en cuenta el difícil calendario que se le viene al equipo en las próximas semanas. 

Lea también
Image
Alex Escobar, asistente del América

Alex Escobar celebró la victoria de América y hasta habló de Dios

Ver más

Contra quién juega América

América de Cali está vivo aún en ambos torneos, tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay por lo que en estas semanas tendrá compromisos en ambos frentes. Por liga los diablos rojos deberán confirmar su clasificación recibiendo a Unión y después tendrán una dura salida cuando enfrenten a Medellín en el Atanasio por la última fecha. Por copa la situación es más complicada para el equipo caleño que deberá darle vuelta a un doloroso 4-1 que sufrió en su visita a Nacional. 

 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Boyacá Chicó

Boyacá Chicó

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Cargando más contenidos

Fin del contenido