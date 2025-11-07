América celebra en la tabla pero sufre con el equipo: Tres lesionados frente a Chicó

Victoria, 3 puntos y 3 lesionados

Los diablos rojos se metieron de lleno al grupo de los ocho con el triunfo, llegaron a 26 puntos con diferencia de gol de +4 y superaron a Alianza que quedó con los mismos puntos pero con una diferencia de gol de +1. Esta victoria deja a América dependiendo de si mismo para clasificar a falta de solo dos jornadas y complica las aspiraciones de equipos como Santa Fe o Llaneros.

Lamentablemente para los aficionados americanos no todas las noticias fueron buenas en medio del partido jugado en Tunja ya que 3 jugadores tuvieron que salir sustituidos por lesión, José Cavadía, Omar Bertel y Andrés Felipe Roa salieron del terreno de juego con evidentes molestias. A falta de los exámenes médicos desde el club temen por la gravedad de las lesiones, sobre todo teniendo en cuenta el difícil calendario que se le viene al equipo en las próximas semanas.