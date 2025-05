América celebra noticia antes de debutar en cuadrangulares de Liga BetPlay

Luis Ramos le da buena noticia a América de Cali

Con 25 años, Luis Ramos se ha consolidado como uno de los delanteros con mayor proyección en América de Cali, por lo que es un habitual citado para integrar la selección del Perú.

En los últimos días, a Ramos se le relacionó como potencial refuerzo del Club Universitario de Deportes, que es dirigido por Jorge Fossatti.

Sin embargo, el propio atacante aclaró su situación y dejó un mensaje que tranquiliza a todo América de Cali.

”No es ningún rumor. Se han comunicado con mi empresario”, dijo Ramos en diálogo con el ’Super Combo del Deporte’.

Seguidamente, el delantero explicó que está feliz en América y dio a entender que no planea cambiar de equipo.

”Yo estoy muy feliz aquí en América. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me están dando. Estoy tratando de retribuir con buenas actuaciones, con goles, ayudando al equipo. Estamos peleando cosas importantes. Me siento muy feliz acá. Hablo mucho con mi empresario sobre solo dedicarme a jugar, que de afuera no me preocupe mucho. Hoy estamos acá en Colombia y es por algo”, afirmó.

Ramos, que tiene contrato con América de Cali hasta final de temporada, espera que el cuadro 'escarlata' logre buenos resultados en Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

”Yo tengo contrato hasta fin de año con América. Esperemos que siga por ese buen camino. Ojalá pueda quedarme muchos años más porque es un club grande”, concluyó Ramos.